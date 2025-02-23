Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 168A, Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào công việc thiết kế của các dự án.
- Biết Shopdrawing, bóc tách khối lượng các dự án cơ điện nhà xưởng công nghiệp, làm hồ sơ quyết toán công trình.
- Trực tiếp tổ chức quản lý đội thi công và triển khai các dự án M&E công nghiệp
- Làm việc với CĐT trình phương án thi công, trình vật tư thi công.
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa, quản lý vật tư, dụng cụ thi công và các tài sản khác của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Đảm bảo công việc được giao đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo phần mền thiết kế Autocad plan, Office...
- Cận thận, tỉ mỉ, chính xác.
- Có kinh nghiệm thi công công trình các dự án M&E công nghiệp

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/24
- Lương tăng ca, có phụ cấp đi công trình
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
- Thưởng lợi nhuận cuối năm
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
- Các chính sách khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 168A, Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

