Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 168A, Quốc lộ 51, xã An Phước, huyện Long Thành, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện

- Tham gia vào công việc thiết kế của các dự án.

- Biết Shopdrawing, bóc tách khối lượng các dự án cơ điện nhà xưởng công nghiệp, làm hồ sơ quyết toán công trình.

- Trực tiếp tổ chức quản lý đội thi công và triển khai các dự án M&E công nghiệp

- Làm việc với CĐT trình phương án thi công, trình vật tư thi công.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa, quản lý vật tư, dụng cụ thi công và các tài sản khác của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

- Đảm bảo công việc được giao đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo phần mền thiết kế Autocad plan, Office...

- Cận thận, tỉ mỉ, chính xác.

- Có kinh nghiệm thi công công trình các dự án M&E công nghiệp

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 24/24

- Lương tăng ca, có phụ cấp đi công trình

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

- Thưởng lợi nhuận cuối năm

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

- Các chính sách khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Hưng Khang

