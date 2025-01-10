Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Bến container số 5 & 6 khu cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đảm bảo tuân thủ theo chính sách quy định của Công ty, chính sách an toàn, sức khỏe, môi trường, các quy trình nội bộ của phòng Kỹ thuật thiết bị và của các quy trình liên quan.
• Nắm chắc mục tiêu, chính sách chất lượng và cam kết của Ban lãnh đạo Công ty.
• Theo dõi, giám sát hoạt động khai thác trong ca, kịp thời xử lý lỗi thiết bị phần điện, điều khiển, tự động, trong khoảng thời gian nhanh nhất.
• Phối hợp với Kỹ sư hạ tầng theo dõi giám sát hoạt động khai thác trong ca, hệ thống điện lưới, hệ thống máy phát điện, các trạm biến áp, hệ thống truyền tải điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điều hoà.
• Tham gia bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa tài sản trong Công ty.
• Hỗ trợ giám sát công việc khi cần, tham gia huấn luyện, đào tạo nâng cao chuyên môn cho thợ bảo dưỡng.
• Báo cáo đầy đủ, chính xác công việc hàng ngày, lưu ý các vấn đề cần quan tâm hoặc cải tiến nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả.
• Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, các hướng dẫn của nhà chế tạo, phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế vật tư phụ tùng hoặc cải tiến các chi tiết trong quá trình sửa chữa phương tiện thiết bị.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Số 5 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

