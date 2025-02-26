Tuyển Kỹ sư điện Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và thảo luận về các hoạt động tự động hóa thiết bị,

2. Lập trình robot và PLC,

3. Thiết lập và xác minh thử nghiệm các trang web tự động,

4. Phân tích nguyên nhân các điểm có vấn đề,

5. Thảo luận và xác nhận giải pháp cho các điểm còn tồn tại,

6. Cải thiện năng suất quy trình,

7. Thiết kế và thay đổi kế hoạch cải tiến và biện pháp đối phó,

8. Xây dựng và giảng dạy SOP về sử dụng và bảo trì thiết bị,