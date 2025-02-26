Tuyển Kỹ sư điện Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Pegatron Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô đất CN3A, KCN DEEP C 2A, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch và thảo luận về các hoạt động tự động hóa thiết bị,
2. Lập trình robot và PLC,
3. Thiết lập và xác minh thử nghiệm các trang web tự động,
4. Phân tích nguyên nhân các điểm có vấn đề,
5. Thảo luận và xác nhận giải pháp cho các điểm còn tồn tại,
6. Cải thiện năng suất quy trình,
7. Thiết kế và thay đổi kế hoạch cải tiến và biện pháp đối phó,
8. Xây dựng và giảng dạy SOP về sử dụng và bảo trì thiết bị,
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.
• Ưu tiên kinh nghiệm trên 01 năm
• Có kiến thức về mảng lập trình chương trình
• Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh/Tiếng trung
Đãi ngộ:
Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).
• Ưu tiên kinh nghiệm trên 01 năm
• Có kiến thức về mảng lập trình chương trình
• Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh/Tiếng trung
Đãi ngộ:
Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
