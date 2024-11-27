Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Kỹ sư điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị sản xuất, đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của nhà máy.
Xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa thiết bị, dự trù chi phí, vật tư, nhân lực.
Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật viên.
Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kỹ thuật viên.
Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc mua sắm, thay thế thiết bị mới.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của thiết bị, hiệu quả công việc của bộ phận.
Tham gia xây dựng các quy định, quy chế về quản lý thiết bị, an toàn lao động.
Xem xét kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị toàn nhà máy của các CBQL dưới cấp trình lên trước khi trình ký
Chịu trách nhiệm công tác Bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch tháng/quý/năm của Khối
Xây dựng định mức, tồn kho tối thiểu đối với vật tư, thiết bị toàn Khối
Thực hiện nghiên cứu, cải tiến hệ thống thiết bị đáp ứng theo nhu cầu thực tế về công suất, tiết giảm năng lượng, vật tư thay thế, tối ưu chi phí sản xuất.
Có kinh nghiệm về sản xuất các mặt hàng liên quan đến nhựa, công nghiệp nặng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thiết bị, bảo trì, sửa chữa trong ngành nhựa.
Nắm vững kiến thức về cơ khí chế tạo, điện công nghiệp, bảo trì thiết bị.
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.
Nhiều chế độ hấp dẫn khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job257757
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Đã hết hạn 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH VAN DER LEUN VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VAN DER LEUN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần đầu tư công nghệ EMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần đầu tư công nghệ EMC
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHẾ TẠO MÁY VIỆT PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHẾ TẠO MÁY VIỆT PHÁT
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH VAN DER LEUN VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VAN DER LEUN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT HT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Pegatron Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 550 USD CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM (VNPOLY)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 550 USD CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện De Heus LLC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận De Heus LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm