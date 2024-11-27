Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An

Phụ trách quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị sản xuất, đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn của nhà máy.

Xây dựng kế hoạch bảo trì, sửa chữa thiết bị, dự trù chi phí, vật tư, nhân lực.

Lập kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật viên.

Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ kỹ thuật viên.

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc mua sắm, thay thế thiết bị mới.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của thiết bị, hiệu quả công việc của bộ phận.

Tham gia xây dựng các quy định, quy chế về quản lý thiết bị, an toàn lao động.

Xem xét kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị toàn nhà máy của các CBQL dưới cấp trình lên trước khi trình ký

Chịu trách nhiệm công tác Bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch tháng/quý/năm của Khối

Xây dựng định mức, tồn kho tối thiểu đối với vật tư, thiết bị toàn Khối

Thực hiện nghiên cứu, cải tiến hệ thống thiết bị đáp ứng theo nhu cầu thực tế về công suất, tiết giảm năng lượng, vật tư thay thế, tối ưu chi phí sản xuất.

Có kinh nghiệm về sản xuất các mặt hàng liên quan đến nhựa, công nghiệp nặng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thiết bị, bảo trì, sửa chữa trong ngành nhựa.

Nắm vững kiến thức về cơ khí chế tạo, điện công nghiệp, bảo trì thiết bị.

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch.

Nhiều chế độ hấp dẫn khác trao đổi khi phỏng vấn

