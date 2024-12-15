Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
- Hà Nội: Hàm Nghi
- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Lập các bài test và thực hiện các bài test sản phẩm mới, khi xảy ra vấn đề sẽ kiện toàn sản phẩm để đáp ứng được thông số đặt ra từ đầu. Thực hiện các công việc về cải tiến và chỉnh sửa sản phẩm theo các yêu cầu của cấp trên.
Thiết kế lập trình cho PLC, SCADA, HMI, Networks, Database, ...;
Lập trình, triển khai các hệ thống điện, điều khiển, tự động hóa, máy móc công nghiệp dùng PLC, vi xử lý, biến tần, hệ thống SCADA;
Tư vấn, thiết kế các hệ thống điện, lắp đặt tủ điện, điều khiển, tự động hóa trong các công trình;
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có khả năng làm việc và xử lý công việc độc lập
Sử dụng được tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 12-16 tr
Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.
Chính thức được nghỉ luân phiên 1 ngày Thứ 7/tháng
Được xét tăng lương 1 lần/năm
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệ
