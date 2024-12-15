Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàm Nghi - Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập các bài test và thực hiện các bài test sản phẩm mới, khi xảy ra vấn đề sẽ kiện toàn sản phẩm để đáp ứng được thông số đặt ra từ đầu. Thực hiện các công việc về cải tiến và chỉnh sửa sản phẩm theo các yêu cầu của cấp trên.

Thiết kế lập trình cho PLC, SCADA, HMI, Networks, Database, ...;

Lập trình, triển khai các hệ thống điện, điều khiển, tự động hóa, máy móc công nghiệp dùng PLC, vi xử lý, biến tần, hệ thống SCADA;

Tư vấn, thiết kế các hệ thống điện, lắp đặt tủ điện, điều khiển, tự động hóa trong các công trình;

Trình độ Đại học, cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, tự động hóa

Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Có khả năng làm việc và xử lý công việc độc lập

Sử dụng được tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-16 tr ((Tùy theo năng lực, trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn). Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.

Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.

Chính thức được nghỉ luân phiên 1 ngày Thứ 7/tháng

Được xét tăng lương 1 lần/năm

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

