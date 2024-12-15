Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hàm Nghi

- Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập các bài test và thực hiện các bài test sản phẩm mới, khi xảy ra vấn đề sẽ kiện toàn sản phẩm để đáp ứng được thông số đặt ra từ đầu. Thực hiện các công việc về cải tiến và chỉnh sửa sản phẩm theo các yêu cầu của cấp trên.
Thiết kế lập trình cho PLC, SCADA, HMI, Networks, Database, ...;
Lập trình, triển khai các hệ thống điện, điều khiển, tự động hóa, máy móc công nghiệp dùng PLC, vi xử lý, biến tần, hệ thống SCADA;
Tư vấn, thiết kế các hệ thống điện, lắp đặt tủ điện, điều khiển, tự động hóa trong các công trình;

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, tự động hóa
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có khả năng làm việc và xử lý công việc độc lập
Sử dụng được tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-16 tr ((Tùy theo năng lực, trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn). Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định của Nhà nước.
Chế độ nâng lương và thưởng lễ, tết, quý hấp dẫn.
Chính thức được nghỉ luân phiên 1 ngày Thứ 7/tháng
Được xét tăng lương 1 lần/năm
Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 54, đường Gamuda Gardens 2-3, KĐT Gamuda Gardens, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

