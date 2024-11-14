Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 161 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai tiến độ bản vẽ thi công, nhân lực, vật tư phục vụ cho công tác thi công hạng mục M&E tại công trình;

Giám sát chất lượng thi công, giám sát tiến độ và biện pháp thi công;

Vẽ bản vẽ thi công (shop drawing) và hoàn công (As-built drawing);

Bóc tách khối lượng vật tư;

Thực hiện nghiệm thu nội bộ với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác bảo vệ khối lượng;

Hồ sơ dự án (trình mẫu, nghiệm thu vật liệu đầu vào, nghiệm thu công việc...);

Hồ sơ thanh quyết toán công trình;

Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường;

Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/HVAC/PCCC;

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường sẽ được Công ty đào tạo

Thành thạo Autocad, Microsoft Office

Có tinh thần trách nhiệm và tự giác cao, chịu được áp lực trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý, xử lý các vấn đề, có khả năng đi công tác các tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh,

- Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu

- Đồng phục Công ty

- Thưởng lễ tết theo quy định công ty

- Có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

- Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

- Nghỉ mát công ty 2-3 lần/năm (tuỳ vào tình hình kinh doanh của công ty).

- Thời gian làm việc 8h/ ngày, Nghỉ 4 chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ ĐẠI AN

