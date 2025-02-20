Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 79C Đông Hồ, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

- Thiết kế quy hoạch các hạng mục liên quan đến hạ tầng KDC, KDC: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, cầu kè,...
- Lập bảng tính toán khối lượng, Spec, lập bản vẽ thi công
- Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công
- Chuẩn bị và soạn hồ sơ xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt
- Kiểm tra khối lượng thi công từ BCH công trình
- Tham mưu cho BGD về các vấn đề liên quan đến hạ tầng KDC, KCKCN
- Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty.
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành quy hoạch đô thị, hạ tầng, cầu đường, giao thông, kỹ thuật công trình thủy….
- Sử dụng thạo phần mềm Autocad, Word, Excel; các phần mềm thiết kế đường ADS civil; TDT; Civil 3D; ...
- Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công công trình
- Soát xét tốt bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm. Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công các công trình hạ tầng: cầu đường, giao thông, cấp thoát nước

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 6 (07h45-17h00)
- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
-Tham gia đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN
-Thưởng các ngày Lễ Tết , lương tháng 13 và du lịch trong năm tùy theo tình hình hoạt động của Công Ty
-Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm
-Phụ cấp khác: Phụ cấp tiền cơm trưa 30.000/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 152 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

