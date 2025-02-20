Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 79C Đông Hồ, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 22 - 25 Triệu

- Thiết kế quy hoạch các hạng mục liên quan đến hạ tầng KDC, KDC: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, cầu kè,...

- Lập bảng tính toán khối lượng, Spec, lập bản vẽ thi công

- Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công

- Chuẩn bị và soạn hồ sơ xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt

- Kiểm tra khối lượng thi công từ BCH công trình

- Tham mưu cho BGD về các vấn đề liên quan đến hạ tầng KDC, KCKCN

- Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty.

- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

- Tốt nghiệp chuyên ngành quy hoạch đô thị, hạ tầng, cầu đường, giao thông, kỹ thuật công trình thủy….

- Sử dụng thạo phần mềm Autocad, Word, Excel; các phần mềm thiết kế đường ADS civil; TDT; Civil 3D; ...

- Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công công trình

- Soát xét tốt bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm. Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công các công trình hạ tầng: cầu đường, giao thông, cấp thoát nước

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc từ Thứ 2-Thứ 6 (07h45-17h00)

- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực

-Tham gia đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN

-Thưởng các ngày Lễ Tết , lương tháng 13 và du lịch trong năm tùy theo tình hình hoạt động của Công Ty

-Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm

-Phụ cấp khác: Phụ cấp tiền cơm trưa 30.000/ngày

