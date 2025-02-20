Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
- Hồ Chí Minh:
- 79C Đông Hồ, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 22 - 25 Triệu
- Thiết kế quy hoạch các hạng mục liên quan đến hạ tầng KDC, KDC: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, cầu kè,...
- Lập bảng tính toán khối lượng, Spec, lập bản vẽ thi công
- Triển khai bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công
- Chuẩn bị và soạn hồ sơ xin phép xây dựng, hồ sơ thẩm duyệt
- Kiểm tra khối lượng thi công từ BCH công trình
- Tham mưu cho BGD về các vấn đề liên quan đến hạ tầng KDC, KCKCN
- Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty.
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thạo phần mềm Autocad, Word, Excel; các phần mềm thiết kế đường ADS civil; TDT; Civil 3D; ...
- Kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công công trình
- Soát xét tốt bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình
- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm. Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm thiết kế, giám sát thi công các công trình hạ tầng: cầu đường, giao thông, cấp thoát nước
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
-Tham gia đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN
-Thưởng các ngày Lễ Tết , lương tháng 13 và du lịch trong năm tùy theo tình hình hoạt động của Công Ty
-Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ lễ, tết, phép năm
-Phụ cấp khác: Phụ cấp tiền cơm trưa 30.000/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
