Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
- Hồ Chí Minh: Lô A10
- KCN Tân Thới Hiệp
- Phường Hiệp Thành
- Quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, và các công nghệ liên quan để định hướng và thực hiện thiết kế sản phẩm.
- Sử dụng phần mềm thiết kế SolidWorks để thiết kế chi tiết tủ điện, bao gồm khung tủ, bố trí thiết bị bên trong, thiết kế busbar, và các thành phần cơ khí liên quan.
- Phát triển các giải pháp tủ điện hạ thế phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như IEC 61439, IEC 61641.
- Phối hợp với các phòng thí nghiệm để thực hiện thử nghiệm sản phẩm, kiểm tra tính năng, và khắc phục sự cố nhằm tối ưu hóa sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm về thiết kế võ tủ điện.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế sheet metal ( Solidworks, Autocad)
Nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, năng động, hoàn thành công việc theo trách nhiệm.
Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
