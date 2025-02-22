Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô A10 - KCN Tân Thới Hiệp - Phường Hiệp Thành - Quận 12, Quận 12, Quận 12

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, và các công nghệ liên quan để định hướng và thực hiện thiết kế sản phẩm.

- Sử dụng phần mềm thiết kế SolidWorks để thiết kế chi tiết tủ điện, bao gồm khung tủ, bố trí thiết bị bên trong, thiết kế busbar, và các thành phần cơ khí liên quan.

- Phát triển các giải pháp tủ điện hạ thế phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như IEC 61439, IEC 61641.

- Phối hợp với các phòng thí nghiệm để thực hiện thử nghiệm sản phẩm, kiểm tra tính năng, và khắc phục sự cố nhằm tối ưu hóa sản phẩm.

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về công việc nêu trên

Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm về thiết kế võ tủ điện.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế sheet metal ( Solidworks, Autocad)

Nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, năng động, hoàn thành công việc theo trách nhiệm.

Tại CTY CP SÁNG TẠO CÔNG NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cao theo năng lực ứng viên

