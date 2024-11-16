Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Thành Phố làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - |,Kiên Giang

Kỹ sư xây dựng

Nhận nhiệm vụ từ Chỉ huy trưởng/CHP Công trường, lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình.

Tiếp nhận mốc tọa độ, cao độ thi công công trình, kiểm tra độ chính xác theo từng vị trí mốc;

Phóng tuyến, đánh dấu vị trí tuyến ống trên thực địa. cắm ranh giới,...

Làm kỹ thuật trắc địa công trình phục vụ thi công hạ tầng và công trình đường nội bộ.

Tính toán cao độ, tọa độ tim trục các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế;

Triển khai định vị cao độ, tim trục chính xác cho bộ phận thi công triển khai lắp đặt;

Đo kiểm tra, nghiệm thu và hoàn công các giai đoạn thi công lắp đặt;

Ghi chép và lưu trữ số liệu có liên quan để phục vụ công tác làm biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình;

Chịu trách nhiệm trong việc bảo quản, bảo trì, hiệu chuẩn các máy móc, thiết bị công ty giao.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành: Trắc địa, Xây dựng hoặc tương đương nhưng có chứng chỉ về trắc đạc.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo các loại máy đo đạc: Thủy bình, Kinh vỹ, Toàn đạc điện tử... Các phần mềm chuyên ngành, Auto Cad, ...;

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên làm công tác Trắc địa công trình (dân dụng, cơ sở hạ tầng, giao thông, khảo sát địa hình...);

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Thành Phố Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ lương, thưởng kết quả kinh doanh, du lịch sinh hoạt chung và chế độ Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Được cung cấp các đồ dùng phục vụ cho công việc, các phương tiện bảo hộ cá nhân trong quá trình làm việc.

Được hướng dẫn, đào tạo theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nhà Thành Phố

