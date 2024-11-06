Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 098 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội|, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Tiến hành lắp đặt, sửa chữa các sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ..... của công ty tại cửa hàng hoặc tại nhà khách hàng.
- Thống kê các lỗi thường gặp của sản phẩm và lên phương án xử lý.
- Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của trưởng phòng bảo hành.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 22 - 35 tuổi
- Có kinh nghiệm sửa chữa board mạch là lợi thế
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử
Tại Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 VND
- Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...
- Tham gia team building hằng năm
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát
