Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 098 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội|, Quận Hoàng Mai

Kỹ sư xây dựng

- Tiến hành lắp đặt, sửa chữa các sản phẩm ghế massage, máy chạy bộ..... của công ty tại cửa hàng hoặc tại nhà khách hàng.

- Thống kê các lỗi thường gặp của sản phẩm và lên phương án xử lý.

- Các công việc phát sinh khác theo sự sắp xếp của trưởng phòng bảo hành.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tuổi từ 22 - 35 tuổi

- Có kinh nghiệm sửa chữa board mạch là lợi thế

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử

- Ham học hỏi, ko ngại di chuyển, đi lại

Tại Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 VND

- Được hưởng chính sách phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN ...

- Tham gia team building hằng năm

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thể Thao Tài Phát

