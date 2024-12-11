Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/1 Đường số 5, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Thực hiện dự toán nội bộ;

- Đề xuất vật tư, thiết bị thi công cho các công trình;

- Kiểm soát khối lượng thực hiện trong quá trình thi công;

- Kiểm tra, lập (đối với tổ đội) hồ sơ thanh quyết toán nhà thầu phụ, tổ đội;

- Lập hồ sơ thanh toán Chủ đầu tư (phần xây dựng);

- Kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công (nghiệm thu nội bộ);

- Thực hiện shopdrawing, bản vẽ chi tiết biện pháp thi công;

- Báo cáo công việc cho Trưởng bộ phận;

- Thực hiện những công việc khác theo sự hướng dẫn và phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Xây Dựng

- Kinh nghiệm: Từ 01 đến 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc (Word, Excel, SAP, ETAB, CAD..) phục vụ trong công việc;

- Kỹ năng liên quan: Kỹ năng quản lý thời gian và tiến độ công việc, Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động trong công việc; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Tính cách: Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi; Cẩn thận, năng động, có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc; Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác,…

Tại Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨC THU NHẬP: KHÔNG GIỚI HAN (Tùy theo năng lực của ứng viên)

- Được giao kết hợp đồng lao động sau khi kết thúc thời gian thử việc theo quy định của pháp Luật;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật (Công ty không nợ tiền BHXH);

- Được tham gia Bảo hiểm tai nạn 24/24 (đối với toàn thể CB-CNV);

- Được tham gia Bảo hiểm bảo vệ sức khỏe (đối với cấp quản lý hoặc/và CB-CNV làm việc từ đủ 03 năm tại công ty, công ty đại diện mua bảo hiểm sức khỏe cho người thân của nhân viên,...);

- Được ứng lương vào giữa tháng và chi trả lương vào ngày cuối tháng;

- Được Thưởng lương tháng 13; Thưởng giới thiệu nhân sự; Thưởng giới thiệu dự án; Thưởng giới thiệu nhà cung cấp/ nhà thầu phụ;

- Được xem xét điều chỉnh lương định kỳ hằng năm;

- Được nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định của Luật;

- Được thưởng vào các ngày nghỉ Lễ trong năm;

- Được tặng quà sinh nhật hằng năm cho CB-CNV; Tặng quà cho nhân viên nữ nhân dịp các ngày lễ 8/3, 20/10;

- Được tặng quà cho con của CB-CNV nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu;

- Được công ty quan tâm và thực hiện các chế độ thăm hỏi: hiếu sự, hỷ sự, ốm đau, thai sản,… đối với CB-CNV và - người thân của CB-CNV theo chính sách phúc lợi và công đoàn của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo, Teambuiding, Thanks Party;

- Được tham gia các chương trình thiện nguyện của công ty

- Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

- Được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, dụng cụ để thực hiện công việc;

- Được trang bị thư viện Sách để CB-CNV trau dồi kiến thức và kỹ năng sống;

- Được trang bị đầy đủ các phương tiện xe ô tô và các phụ kiện kèm theo như: chăn mền, nước suối, khăn lạnh, nón, khẩu trang, cồn sát khuẩn trên tất cả các xe để đưa đón CB-CNV đi công tác;

- Được cấp phát đầy đủ đồng phục, áo mưa, áo khoác cho CB-CNV hằng năm;

- Được tập Gym miễn phí tại văn phòng;

- Được giữ xe và bảo quản xe an toàn tại nhà xe của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin