Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CHU LAI (CHULAEXIM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 12 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và tư vấn sản phẩm: Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng đến khách hàng.

Phát triển và mở rộng thị trường: Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Quản lý đơn hàng và công nợ: Lên đơn hàng, theo dõi quá trình giao hàng và quản lý công nợ của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng: Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Báo cáo và lập kế hoạch: Lập kế hoạch bán hàng, báo cáo tiến độ và kết quả kinh doanh cho cấp trên.

Làm việc chủ yếu tại văn phòng công ty, đi tỉnh khi có yêu cầu.

Đề xuất và phối hợp bộ phận marketing phương án triển khai, theo dõi tối ưu kế hoạch Digital Marketing cho các dự án của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất.

Thực hiện các công việc liên quan dưới chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành kinh tế;

Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm liên quan);

Giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chịu khó và có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CHU LAI (CHULAEXIM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản+ phụ cấp + KPI+ % Hoa hồng sản phẩm (không giới hạn);

Được ĐÀO TẠO chuyên môn và đào tạo bán hàng liên tục;

Được thử sức làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

Xét tăng lương cơ bản hàng năm/ Theo năng lực;

Cơ hội thăng tiến, phát triển;

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CHU LAI (CHULAEXIM)

