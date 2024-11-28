Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH DV TM và XD Gia Nguyễn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH DV TM và XD Gia Nguyễn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Kiến An, Quận Kiến An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kỹ thuật ,giám sát công trường lập hồ sơ quản lý chất lượng và nhật ký thi công công trình
Tính toán khối lượng vật liệu đầu vào cho công trình
Nắm bắt các hạng mục công trình ,triển khai thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kỹ thuật giám sát công trình
Biết lâp hồ sơ thanh quyết toán công trình
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng
Tại Công ty TNHH DV TM và XD Gia Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
được đóng bhxh
được nghỉ phép theo quy đinh
được thưởng tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV TM và XD Gia Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
