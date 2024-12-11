Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 157 no4 97 bạch đằng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện việc khảo sát hiện trạng công trình xây dựng.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, lên phương án thiết kế xây dựng công trình.
Vẽ autocad
Bóc dự toán
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thành tốt.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.
Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án xây dựng.
Có khả năng sử dụng các phần mềm AutoCad, phần mềm dự toán G8
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

