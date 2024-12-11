Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 157 no4 97 bạch đằng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện việc khảo sát hiện trạng công trình xây dựng.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, lên phương án thiết kế xây dựng công trình.

Vẽ autocad

Bóc dự toán

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thành tốt.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.

Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án xây dựng.

Có khả năng sử dụng các phần mềm AutoCad, phần mềm dự toán G8

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

