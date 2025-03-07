Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Căn H01
- L27, Khu A, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Lập hồ sơ dự thầu, dự toán công trình
• Thiết kế cơ bản, lên kế hoạch thi công
• Giám sát công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* YÊU CẦU
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng
• Biết đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng
• Sử dụng thành thạo AutoCad
• Nắm vững quy trình, vật liệu và tiêu chuẩn thi công
• Chăm chỉ, có trách nhiệm, sẵn sàng đi công trình
---------------------------------------------------------------------------------------------
* QUYỀN LỢI
- Chế độ BHXH theo quy định.
- Hưởng các chế độ nghỉ lễ theo quy định.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
