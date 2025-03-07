Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* YÊU CẦU • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng • Biết đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng • Sử dụng thành thạo AutoCad • Nắm vững quy trình, vật liệu và tiêu chuẩn thi công • Chăm chỉ, có trách nhiệm, sẵn sàng đi công trình --------------------------------------------------------------------------------------------- * QUYỀN LỢI - Chế độ BHXH theo quy định. - Hưởng các chế độ nghỉ lễ theo quy định.

