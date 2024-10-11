Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 49 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai lắp đặt & bảo trì hệ thống thiết bị CNTT tại khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng xử lý các lỗi trên hệ thống thiết bị CNTT.
- Hỗ trợ khảo sát, thiết kế hệ thống viễn thông, CNTT.
- Xây dựng phương án thi công và thực hiện quản lý, giám sát đối tác thực hiện xây dựng hệ thống viễn thông, CNTT.
- Phối hợp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có kỹ năng giao tiếp, trung thực, có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm.
- Có kiến thức thực tế tốt về lĩnh vực quản trị mạng máy tính, CNTT, viễn thông Internet.
- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao, có tính kỷ luật trong công việc.
Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành ĐT-VT, CNTT hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã qua đào tạo, có chứng chỉ chuyên ngành CCNA, MCSA, vv...
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại các Cty/doanh nghiệp lắp ráp cài đặt máy tính, sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông-CNTT, ...

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo.
- Có khả năng học hỏi & phát triển bản thân.
- Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 49 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

