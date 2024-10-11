Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 49 Lê Quý Đôn, Phường Bình Thuận, Hải Châu

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai lắp đặt & bảo trì hệ thống thiết bị CNTT tại khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng xử lý các lỗi trên hệ thống thiết bị CNTT.

- Hỗ trợ khảo sát, thiết kế hệ thống viễn thông, CNTT.

- Xây dựng phương án thi công và thực hiện quản lý, giám sát đối tác thực hiện xây dựng hệ thống viễn thông, CNTT.

- Phối hợp thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, có kỹ năng giao tiếp, trung thực, có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm.

- Có kiến thức thực tế tốt về lĩnh vực quản trị mạng máy tính, CNTT, viễn thông Internet.

- Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực cao, có tính kỷ luật trong công việc.

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng chuyên ngành ĐT-VT, CNTT hoặc tương đương.

- Ưu tiên ứng viên đã qua đào tạo, có chứng chỉ chuyên ngành CCNA, MCSA, vv...

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại các Cty/doanh nghiệp lắp ráp cài đặt máy tính, sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông-CNTT, ...

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động sáng tạo.

- Có khả năng học hỏi & phát triển bản thân.

- Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - VP Đà Nẵng

