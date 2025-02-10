Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH OWAY AUTO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Lương cạnh tranh , phúc lợi hấp dẫn - Chế độ xét tăng lương hàng năm, thâm niên - Thưởng tháng 13, cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty - Môi trường làm việc quốc tế - Mua hàng công ty với giá ưu đãi - Hỗ trợ thiết bị, cơ sở vật chất trong công việc - Cam kết BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật, Quận Cẩm Lệ

- Đào tạo nội bộ:

Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên kinh doanh.

Đảm bảo các khóa đào tạo phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty và nhân viên.

- Quản lý hệ thống đào tạo:

Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu đào tạo.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo.

- Đánh giá quy trình kinh doanh - dịch vụ:

Thực hiện đánh giá các quy trình kinh doanh hiện tại và đề xuất cải tiến.

Đảm bảo dịch vụ khách hàng được tối ưu hóa thông qua việc đánh giá và cải tiến quy trình.

- Hỗ trợ hệ thống ERP kinh doanh - dịch vụ:

Đào tạo và hỗ trợ nhân viên trong việc sử dụng hệ thống ERP.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận để đảm bảo hệ thống ERP đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Một số công việc khác theo yêu cầu.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Ô tô và ngành liên quan khác.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô và 3 năm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân lực.

- Sử dụng được Tiếng Anh là lợi thế.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Sáng tạo và có tư duy cải tiến liên tục.

- Thành thạo sử dụng các phần mềm ERP.

- Có kinh nghiệm với Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint).

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

