Tuyển Kế toán trưởng Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Quản lý bộ phận kế toán
Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán
Giám sát hoạt động quyết toán
Lập báo cáo tài chính
Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức
Điều hành, đào tạo các kế toán viên
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương
Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức, sự tỉ mỹ và chi tiết
Khả năng tập trung, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung và Kỹ năng đàm phán và giao tiếp
Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức, sự tỉ mỹ và chi tiết
Khả năng tập trung, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung và Kỹ năng đàm phán và giao tiếp
Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động
- Hỗ trợ xe đưa đón hoặc chi phí xăng xe nếu đi tự túc.
- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi vào cổng miễn phí khi tham quan Khu Du Lịch Núi Thần Tài, với số lần được hưởng trong năm tuỳ theo cấp bậc nhân sự.
- Được điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu quả công việc và thị trường chung.
- Được hỗ trợ bữa ăn giữa ca tại công ty.
- Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động.
- Hỗ trợ xe đưa đón hoặc chi phí xăng xe nếu đi tự túc.
- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi vào cổng miễn phí khi tham quan Khu Du Lịch Núi Thần Tài, với số lần được hưởng trong năm tuỳ theo cấp bậc nhân sự.
- Được điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu quả công việc và thị trường chung.
- Được hỗ trợ bữa ăn giữa ca tại công ty.
- Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI