Tuyển Kế toán trưởng Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Quản lý bộ phận kế toán

Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

Giám sát hoạt động quyết toán

Lập báo cáo tài chính

Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức

Điều hành, đào tạo các kế toán viên

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, có tính tổ chức, sự tỉ mỹ và chi tiết

Khả năng tập trung, tư duy sáng tạo, phân tích nội dung và Kỹ năng đàm phán và giao tiếp

Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động

- Hỗ trợ xe đưa đón hoặc chi phí xăng xe nếu đi tự túc.

- Gia đình (tứ thân phụ mẫu, vợ/ chồng, con cái) được hưởng phúc lợi vào cổng miễn phí khi tham quan Khu Du Lịch Núi Thần Tài, với số lần được hưởng trong năm tuỳ theo cấp bậc nhân sự.

- Được điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm theo hiệu quả công việc và thị trường chung.

- Được hỗ trợ bữa ăn giữa ca tại công ty.

- Các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi

