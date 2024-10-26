Tuyển Sản xuất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô C - 7 - 1, KCN Long Bình, phường Long Bình, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra chất lượng sản phẩm (linh kiện nhựa, linh kiện điện tử, khuôn,...) bằng dụng cụ đo (máy đo 3D, 2D, CMM,...) Đọc bản vẽ sản phẩm Lập báo cáo số liệu đo Lập chương trình đo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc tại Công ty Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Có kiến thức về hình vẽ kỹ thuật (vẽ hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc) Có thể đi 03 ca Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng máy đo

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương định kỳ hằng năm Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12) Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100000 đồng Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000 Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.