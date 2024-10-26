Tuyển Sản xuất CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô C
- 7
- 1, KCN Long Bình, phường Long Bình, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra chất lượng sản phẩm (linh kiện nhựa, linh kiện điện tử, khuôn,...) bằng dụng cụ đo (máy đo 3D, 2D, CMM,...)
Đọc bản vẽ sản phẩm
Lập báo cáo số liệu đo
Lập chương trình đo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc tại Công ty Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Có kiến thức về hình vẽ kỹ thuật (vẽ hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc) Có thể đi 03 ca Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng máy đo
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trong quá trình làm việc tại Công ty
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
Có kiến thức về hình vẽ kỹ thuật (vẽ hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc)
Có thể đi 03 ca
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng máy đo
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương định kỳ hằng năm Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12) Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100000 đồng Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000 Các chế độ phúc lợi khác
Tăng lương định kỳ hằng năm
Thưởng 02 lần/năm (tháng 06 và tháng 12)
Một tháng nghỉ 02 - 03 ngày Thứ Bảy và các Chủ Nhật
Ngày sinh nhật được nghỉ, hưởng nguyên lương, tặng thêm 100000 đồng
Trợ cấp ngoại ngữ lên đến 1.500.000
Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MUTO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
