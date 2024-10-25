Tuyển Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Nhiệm vụ 1: Quản lý cơ sở vật chất:

Giám sát việc bảo trì và sửa chữa định kỳ các hệ thống tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống ống nước, điện và các thành phần kết cấu. Lên lịch và giám sát công việc sửa chữa để đảm bảo hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ bảo trì. Tiến hành kiểm tra thường xuyên để xác định và giải quyết các nhu cầu bảo trì. Quản lý hoạt động hàng ngày của cơ sở để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả. Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu cho các dịch vụ như dọn dẹp, cảnh quan và an ninh. Giám sát và quản lý ngân sách cơ sở, bao gồm chi phí bảo trì và chi phí tiện ích

Giám sát việc bảo trì và sửa chữa định kỳ các hệ thống tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống ống nước, điện và các thành phần kết cấu.

Lên lịch và giám sát công việc sửa chữa để đảm bảo hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ bảo trì.

Tiến hành kiểm tra thường xuyên để xác định và giải quyết các nhu cầu bảo trì.

Quản lý hoạt động hàng ngày của cơ sở để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả.

Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu cho các dịch vụ như dọn dẹp, cảnh quan và an ninh.

Giám sát và quản lý ngân sách cơ sở, bao gồm chi phí bảo trì và chi phí tiện ích

Nhiệm vụ 2: Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE):

Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường. Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình an toàn. Tiến hành đánh giá và kiểm tra an toàn để xác định các mối nguy tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Cung cấp đào tạo và hướng dẫn an toàn cho nhân viên cơ sở và đảm bảo họ tuân thủ các quy trình an toàn. Điều tra và báo cáo về các sự cố, tai nạn và suýt bỏ lỡ, và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường.

Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình an toàn.

Tiến hành đánh giá và kiểm tra an toàn để xác định các mối nguy tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Cung cấp đào tạo và hướng dẫn an toàn cho nhân viên cơ sở và đảm bảo họ tuân thủ các quy trình an toàn.

Điều tra và báo cáo về các sự cố, tai nạn và suýt bỏ lỡ, và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn.

Nhiệm vụ 3: Giám sát nhân viên:

Giám sát và điều phối các hoạt động của nhóm bảo trì cơ sở và HSE. Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp phản hồi và cơ hội phát triển.

Giám sát và điều phối các hoạt động của nhóm bảo trì cơ sở và HSE.

Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp phản hồi và cơ hội phát triển.

Nhiệm vụ 4: Quản lý dự án:

Lập kế hoạch và giám sát các dự án liên quan đến cơ sở, chẳng hạn như cải tạo và nâng cấp. Điều phối các hoạt động của dự án, bao gồm lập ngân sách, lên lịch và giao tiếp với các bên liên quan. Đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.

Lập kế hoạch và giám sát các dự án liên quan đến cơ sở, chẳng hạn như cải tạo và nâng cấp.

Điều phối các hoạt động của dự án, bao gồm lập ngân sách, lên lịch và giao tiếp với các bên liên quan.

Đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.

Nhiệm vụ 5: Quản lý tài nguyên:

Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị bảo trì. Đảm bảo phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.

Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị bảo trì.

Đảm bảo phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực.

Đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.

Nhiệm vụ 6: Ứng phó khẩn cấp:

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố liên quan đến cơ sở. Phối hợp diễn tập khẩn cấp và đảm bảo nhân viên được đào tạo về các quy trình khẩn cấp. Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của cơ sở và quản lý các tình huống khủng hoảng một cách hiệu quả.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố liên quan đến cơ sở.

Phối hợp diễn tập khẩn cấp và đảm bảo nhân viên được đào tạo về các quy trình khẩn cấp.

Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của cơ sở và quản lý các tình huống khủng hoảng một cách hiệu quả.