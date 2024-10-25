Tuyển Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Supervisor thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Quản lý cơ sở vật chất:
Giám sát việc bảo trì và sửa chữa định kỳ các hệ thống tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống ống nước, điện và các thành phần kết cấu. Lên lịch và giám sát công việc sửa chữa để đảm bảo hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ bảo trì. Tiến hành kiểm tra thường xuyên để xác định và giải quyết các nhu cầu bảo trì. Quản lý hoạt động hàng ngày của cơ sở để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả. Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu cho các dịch vụ như dọn dẹp, cảnh quan và an ninh. Giám sát và quản lý ngân sách cơ sở, bao gồm chi phí bảo trì và chi phí tiện ích
Giám sát việc bảo trì và sửa chữa định kỳ các hệ thống tòa nhà, bao gồm HVAC, hệ thống ống nước, điện và các thành phần kết cấu.
Lên lịch và giám sát công việc sửa chữa để đảm bảo hoàn thành kịp thời các nhiệm vụ bảo trì.
Tiến hành kiểm tra thường xuyên để xác định và giải quyết các nhu cầu bảo trì.
Quản lý hoạt động hàng ngày của cơ sở để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và hiệu quả.
Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà thầu cho các dịch vụ như dọn dẹp, cảnh quan và an ninh.
Giám sát và quản lý ngân sách cơ sở, bao gồm chi phí bảo trì và chi phí tiện ích
Nhiệm vụ 2: Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE):
Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường. Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình an toàn. Tiến hành đánh giá và kiểm tra an toàn để xác định các mối nguy tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Cung cấp đào tạo và hướng dẫn an toàn cho nhân viên cơ sở và đảm bảo họ tuân thủ các quy trình an toàn. Điều tra và báo cáo về các sự cố, tai nạn và suýt bỏ lỡ, và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về sức khỏe, an toàn và môi trường.
Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình an toàn.
Tiến hành đánh giá và kiểm tra an toàn để xác định các mối nguy tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
Cung cấp đào tạo và hướng dẫn an toàn cho nhân viên cơ sở và đảm bảo họ tuân thủ các quy trình an toàn.
Điều tra và báo cáo về các sự cố, tai nạn và suýt bỏ lỡ, và thực hiện các hành động khắc phục để ngăn ngừa tái diễn.
Nhiệm vụ 3: Giám sát nhân viên:
Giám sát và điều phối các hoạt động của nhóm bảo trì cơ sở và HSE. Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp phản hồi và cơ hội phát triển.
Giám sát và điều phối các hoạt động của nhóm bảo trì cơ sở và HSE.
Cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho nhân viên để đảm bảo hiệu suất cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.
Đánh giá hiệu suất của nhân viên và cung cấp phản hồi và cơ hội phát triển.
Nhiệm vụ 4: Quản lý dự án:
Lập kế hoạch và giám sát các dự án liên quan đến cơ sở, chẳng hạn như cải tạo và nâng cấp. Điều phối các hoạt động của dự án, bao gồm lập ngân sách, lên lịch và giao tiếp với các bên liên quan. Đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.
Lập kế hoạch và giám sát các dự án liên quan đến cơ sở, chẳng hạn như cải tạo và nâng cấp.
Điều phối các hoạt động của dự án, bao gồm lập ngân sách, lên lịch và giao tiếp với các bên liên quan.
Đảm bảo các dự án được hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết.
Nhiệm vụ 5: Quản lý tài nguyên:
Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị bảo trì. Đảm bảo phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực. Đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.
Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị bảo trì.
Đảm bảo phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực.
Đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ.
Nhiệm vụ 6: Ứng phó khẩn cấp:
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố liên quan đến cơ sở. Phối hợp diễn tập khẩn cấp và đảm bảo nhân viên được đào tạo về các quy trình khẩn cấp. Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của cơ sở và quản lý các tình huống khủng hoảng một cách hiệu quả.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố liên quan đến cơ sở.
Phối hợp diễn tập khẩn cấp và đảm bảo nhân viên được đào tạo về các quy trình khẩn cấp.
Ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của cơ sở và quản lý các tình huống khủng hoảng một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Môi trường, An toàn lao động. Tiếng anh tốt là một lợi thế Kinh nghiệm đã được chứng minh trong vai trò quản lý cơ sở và sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE). Kiến thức vững chắc về hệ thống tòa nhà, quy trình bảo trì và các quy định về HSE. Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tuyệt vời. Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định mạnh mẽ. Thành thạo trong quản lý cơ sở vật chất và phần mềm và công cụ HSE.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Môi trường, An toàn lao động.
Tiếng anh tốt là một lợi thế
Kinh nghiệm đã được chứng minh trong vai trò quản lý cơ sở và sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE).
Kiến thức vững chắc về hệ thống tòa nhà, quy trình bảo trì và các quy định về HSE.
Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tuyệt vời.
Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định mạnh mẽ.
Thành thạo trong quản lý cơ sở vật chất và phần mềm và công cụ HSE.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Gói bảo hiểm sức khỏe Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty Review lương và thành tích hằng năm Khám sức khỏe định kỳ Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...
100% lương trong thời gian thử việc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty
Review lương và thành tích hằng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 240A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

