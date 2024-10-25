Tuyển Biên Kịch Tiktok thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Biên Kịch Tiktok thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 576/21A, khu phố 2, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, xây dựng, sáng tạo nội dung kịch bản cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu trên Facebook, Tiktok,...
- Quản lý tài khoản và biên tập nội dung trên các kênh quảng cáo, truyền thông nếu có yêu cầu,
- Phối hợp cùng các bộ phận khác triển khai chương trình PR/ marketing, PR thương hiệu/Sản phẩm,...
- Thu thập số liệu, đánh giá xu hướng thị trường, đề xuất các phương án truyền thông phù hợp,
- Một số công việc khác theo sự phân công ...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường Báo chí hoặc Sân khấu điện ảnh hoặc các ngành có liên quan Nam nữ độ tuổi từ 22-30 tuổi Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; đã làm trong môi trường agency là điểm cộng. Tư duy tốt, sức sáng tạo không ngừng. Bắt trend, ứng dụng trend và sáng tạo trend mới Kỹ năng viết tốt, viết chi tiết, dễ hiểu Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp trường Báo chí hoặc Sân khấu điện ảnh hoặc các ngành có liên quan
Nam nữ độ tuổi từ 22-30 tuổi
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; đã làm trong môi trường agency là điểm cộng.
Tư duy tốt, sức sáng tạo không ngừng.
Bắt trend, ứng dụng trend và sáng tạo trend mới
Kỹ năng viết tốt, viết chi tiết, dễ hiểu
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng + %Hoa hồng theo dự án + Thưởng + Phụ cấp. Thu nhập theo năng lực. Upto 15 - 20 triệu đồng/1 tháng Thử việc 1 – 2 tháng Hưởng 13 tháng lương/ năm và thưởng tết riêng (từ 14 tháng lương), review lương 2 lần/ năm Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, ..... Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động teambuilding – khen thưởng 2 lần/tháng, .... Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung
Mức lương: lương cứng + %Hoa hồng theo dự án + Thưởng + Phụ cấp. Thu nhập theo năng lực. Upto 15 - 20 triệu đồng/1 tháng
Thử việc 1 – 2 tháng
Hưởng 13 tháng lương/ năm và thưởng tết riêng (từ 14 tháng lương), review lương 2 lần/ năm
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .....
Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động teambuilding – khen thưởng 2 lần/tháng, ....
Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo
Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

