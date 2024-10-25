Tuyển Quản Lý Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 288 Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý , điều phối và hướng dẫn công việc cho nhân viên trong bộ phận

- Tổ chức quản lý kho hàng hóa: Quản lý số lượng ( nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập kho, xuất kho, sắp xếp , lưu kho, bảo quản hàng hóa

- Lập sơ đồ kho và quản lý hàng hóa theo sơ đồ.

- Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa, vật tư đã nhập kho

- Đảm bảo các quy tắc PCCC trong kho

- Tổ chức kiểm kê đối chiếu Hàng hóa, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất

- Xây dựng các quy trình vận hành kho

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc theo kế hoạch

- Báo cáo kết quả công việc định kỳ đến quản lý trực tiếp

- Chủ động giải quyết các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành, giao tiếp tiếng Trung tốt

- Yêu cầu ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý tại các công ty Losgictic, kho vận

- Kỹ năng Excel; làm báo cáo tốt

- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

- Cơ hội phát triển bản thân

- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH sau thời gian thử việc

- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin