Tuyển Quản Lý Kho thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Cty J&T Express (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Cty J&T Express (Việt Nam)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 288 Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý , điều phối và hướng dẫn công việc cho nhân viên trong bộ phận
- Tổ chức quản lý kho hàng hóa: Quản lý số lượng ( nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập kho, xuất kho, sắp xếp , lưu kho, bảo quản hàng hóa
- Lập sơ đồ kho và quản lý hàng hóa theo sơ đồ.
- Đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa, vật tư đã nhập kho
- Đảm bảo các quy tắc PCCC trong kho
- Tổ chức kiểm kê đối chiếu Hàng hóa, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất
- Xây dựng các quy trình vận hành kho
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc theo kế hoạch
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ đến quản lý trực tiếp
- Chủ động giải quyết các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành, giao tiếp tiếng Trung tốt
- Yêu cầu ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý tại các công ty Losgictic, kho vận
- Kỹ năng Excel; làm báo cáo tốt
- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Cơ hội phát triển bản thân
- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH sau thời gian thử việc
- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty J&T Express (Việt Nam)

Cty J&T Express (Việt Nam)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

