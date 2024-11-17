Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH BEN STORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Xin chào các ứng viên

Công ty Benstory đang tìm kiếm nhân sự lập trình viên tài năng.

Chúng tôi là một công ty đến từ Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm lập trình viên backend(Laravel hoặc Java Spring Boot, ASP.Net) người có thể sử dụng ngoại ngữ tiếng Hàn hoặc tiếng Anh trong công việc. Nhưng xin cũng đừng lo lắng nếu các bạn chưa thật sự giao tiếp trôi chảy, vì công ty cũng có nhưng phiên dịch viên tiếng Hàn sẽ sẵn sàng giúp các bạn trong quá trình làm việc, chi tiết công việc:

Tham gia vào việc phân tích giải pháp và xây dựng kiến trúc kỹ thuật cho các yêu cầu dự án.

Xử lý xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm, chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề gặp phải.

Báo cáo, đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dự án...

Tổng hợp, báo cáo công việc đội nhóm

Chi tiết được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về PHP backend framework: Laravel. Hoặc ASP.NET Core MVC, Java Spring Boot

Thông thạo sử dụng hệ quản trị CSDL như: SQL, MySQl

Nắm vững mô hình MVC

Tinh thần trách nhiệm trong công việc cao.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic nghiệp vụ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BEN STORY Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương 10 - 50M NET , Có thể thỏa thuận theo năng lực, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH.

Đánh giá lương 1 lần/năm

Thưởng Lễ Tết, thưởng nhân viên xuất sắc theo năm

hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.

Thưởng cuối năm: Dựa vào hiệu suất công việc và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty sẽ ban hành Quy chế thưởng

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với chuyên gia Hàn Quốc trong lĩnh vực CNTT

Công ty hỗ trợ chi phí gửi xe tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEN STORY

