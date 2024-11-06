Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Lập trình viên PHP

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trao đổi, hỗ trợ trực tiếp khách hàng về thiết kế website PHP (rèn luyện kĩ năng tiếng Anh và khả năng PHP) (có thể được đào tạo thêm khi nhận)
- Thiết kế website PHP (Wordpress, Joomla, Laravel, AngularJS, Bootstrap...) cho các đối tác nước ngoài (khách hàng chủ yếu: US, EUR, VN) (có thể được đào tạo thêm khi nhận)
- Được rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng nước ngoài đưa ra về mặt chất lượng (giao diện, tính năng) và thời gian (có thể được đào tạo thêm khi nhận).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc với PHP ít nhất một năm HOẶC một trong các Framework/CMS PHP (Wordpress, Joomla, Laravel, ...) HOẶC Javascript (jQuery, AngularJS,..)
- Có hiểu biết về các ngôn ngữ cần thiết trong thiết kế Web liên quan đến PHP (CSS, HTML, MySQL) (các dự án hầu hết về PHP) và hệ thống quản lý server (hệ điều hành Linux ...) (có thể được đào tạo thêm khi nhận)
- Có khả năng đọc, viết tiếng Anh tốt hoặc có tố chất học ngoại ngữ.
- Ưu tiên ứng viên biết dùng Bootstrap, Git (hoặc SVN), SASS, đã có kinh nghiệm làm Responsive web và với các hệ thống quản lý dự án như Trello, Producteev, Slack... (có thể được đào tạo thêm khi nhận)
- Có tư duy lập trình tốt, khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing, tư vấn bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

❖ Công việc năng động, sáng tạo với các dự án nước ngoài (tiêu chuẩn Agile).
❖ Môi trường làm việc thoải mái, rõ ràng, thưởng nóng, team building.
❖ Được nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng phát triển bản thân và thăng tiến cao trong công việc.
❖ Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật Nhà nước Việt Nam.
❖ Rút ngắn thời gian thực tập. Ký hợp đồng lao động chính thức và deal lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4A, B18 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-php-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job242792
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển Lập trình viên PHP VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The One Digi Corp
Tuyển Lập trình viên PHP The One Digi Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD
The One Digi Corp
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Tới 1,500 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NexGenus
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NexGenus
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên PHP FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phương Nam Vina
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Phương Nam Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phương Nam Vina
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NexGenus
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NexGenus
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Voyager
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Voyager
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Hạn nộp: 30/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển Lập trình viên PHP VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The One Digi Corp
Tuyển Lập trình viên PHP The One Digi Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,500 USD
The One Digi Corp
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,500 USD
Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Tới 1,500 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NexGenus
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NexGenus
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên PHP FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phương Nam Vina
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Phương Nam Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phương Nam Vina
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NexGenus
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty TNHH NexGenus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NexGenus
Hạn nộp: 06/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Voyager
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Voyager
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
Hạn nộp: 30/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Thương mại và Dịch vụ Trí Nghĩa
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần IGB
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần Digi Dinos làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Digi Dinos
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công TNHH Next Level Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công TNHH Next Level Solution
500 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo VietIS
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty CP sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Salemall
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ PTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ PTCORP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC GITIHO VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên PHP VC Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu VC Corp
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel IDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEWWAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NEWWAY
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ DOANH
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên PHP FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,800 USD FPT Software
Tới 2,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH OPN VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMETRIC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm