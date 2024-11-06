Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trao đổi, hỗ trợ trực tiếp khách hàng về thiết kế website PHP (rèn luyện kĩ năng tiếng Anh và khả năng PHP) (có thể được đào tạo thêm khi nhận)

- Thiết kế website PHP (Wordpress, Joomla, Laravel, AngularJS, Bootstrap...) cho các đối tác nước ngoài (khách hàng chủ yếu: US, EUR, VN) (có thể được đào tạo thêm khi nhận)

- Được rèn luyện để đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng nước ngoài đưa ra về mặt chất lượng (giao diện, tính năng) và thời gian (có thể được đào tạo thêm khi nhận).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc với PHP ít nhất một năm HOẶC một trong các Framework/CMS PHP (Wordpress, Joomla, Laravel, ...) HOẶC Javascript (jQuery, AngularJS,..)

- Có hiểu biết về các ngôn ngữ cần thiết trong thiết kế Web liên quan đến PHP (CSS, HTML, MySQL) (các dự án hầu hết về PHP) và hệ thống quản lý server (hệ điều hành Linux ...) (có thể được đào tạo thêm khi nhận)

- Có khả năng đọc, viết tiếng Anh tốt hoặc có tố chất học ngoại ngữ.

- Ưu tiên ứng viên biết dùng Bootstrap, Git (hoặc SVN), SASS, đã có kinh nghiệm làm Responsive web và với các hệ thống quản lý dự án như Trello, Producteev, Slack... (có thể được đào tạo thêm khi nhận)

- Có tư duy lập trình tốt, khả năng tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề độc lập hoặc theo nhóm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm marketing, tư vấn bán hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

❖ Công việc năng động, sáng tạo với các dự án nước ngoài (tiêu chuẩn Agile).

❖ Môi trường làm việc thoải mái, rõ ràng, thưởng nóng, team building.

❖ Được nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng phát triển bản thân và thăng tiến cao trong công việc.

❖ Hưởng chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của công ty và pháp luật Nhà nước Việt Nam.

❖ Rút ngắn thời gian thực tập. Ký hợp đồng lao động chính thức và deal lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin