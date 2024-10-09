Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương Thỏa thuận

Cùng team dự án tìm hiểu phân tích yêu cầu, nghiên cứu công nghệ và phát triển những sản phẩm y tế cho khách hàng Nhật trên nền tảng công nghệ PHP.

Nghiên cứu và làm việc trực tiếp với các dịch vụ của AWS như: Lambda, S3, EC2, IAM, ...

Tiếp nhận thông tin từ Quản lý dự án tìm hiểu spec, thực hiện coding.

Cùng team dự án nghiên cứu, tìm hiểu các tính năng của sản phẩm để đáp ứng cho khách hàng các giải pháp toàn diện.

Địa điểm làm việc:

Tầng 5 tháp D1 Tòa nhà 6th Element, Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm lập trình ít nhất 2 năm với ngôn ngữ PHP.

Ưu tiên làm dự án Oursorce - JP.

Ưu tiên làm đc thêm các ngôn ngữ khác AWS: LAMP, AWS(EC2, ECS, Aurora, S3, Batch, CloudWatch Logs).

Có kinh nghiệm làm việc với các framework của PHP (Laravel, CakePHP, CodeIgniter, Zend, WordPress, Joomla, Drupal...).

Có kiến thức web service (RESTful).

Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, ...

Có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm theo nhóm.

Ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ AWS, Heroku là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam".

Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).

Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.

Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.

Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.

Văn phòng làm việc với không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.

No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:

Mentor 1-1, sát sao tận tình.

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.

Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.

Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.

Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Technical Leader, Technical Manager,...

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:

Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.

Thưởng nóng, thưởng lễ tết, thưởng dự án, lương tháng 13.

Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.

Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/ tháng.

Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.

Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.

Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.

Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga,...

Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

