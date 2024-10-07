Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38D3 Phố Hoàng Ngân, P. Trung Hòa, Q, Cầu Giấy, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Lập trình dự án website dựa trên yêu cầu của khách hàng.

- Thực thi code cho các hệ thống phần mềm, website bằng PHP và Mysql.

- Cắt Css & HTML từ PSD.

- Thiết kế và phát triển Web bằng ngôn ngữ PHP .

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, sẵn sàng đi onsite tại văn phòng khách hàng.

- Có kiến thức và thành thạo với ngôn ngữ PHP, VueJS và cơ sở dữ liệu MySQL

- Có kinh nghiệm làm việc với các framework như Codeigniter, Laravel Có kiến thức và thành thạo với lập trình Front End: HTML / CSS / Javascript

- Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức mới nhanh, có khả năng chủ động giải quyết vấn đề.

- Có kỹ năng tự tìm hiểu tài liệu và đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: UPTO 30.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực)

- Một mức lương cạnh tranh, đánh giá đúng năng lực và nhiệt huyết của mỗi người.

- Ký hợp đồng lao động, hưởng 12 ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

- Lương tháng 13

- Thưởng các ngày lễ, Tết.

- Môi trưởng trẻ, năng động, mọi người cùng hỗ trợ nhau hết mình và tham gia team building, du lịch hằng năm.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa thú vị và các phúc lợi khác

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

