Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

• Thu thập yêu cầu người dùng, phân tích yêu cầu viết tài liệu thiết kế chi tiết.

• Xây dựng giải pháp và thực thi việc lập trình.

• Làm việc với Khách hàng để trình bày và thiết lập các Giải pháp cho hệ thống.

• Cấu hình hệ thống và quy trình thử nghiệm.

• Xây dựng tài liệu ẩn dụ và thiết lập trên hệ thống; hỗ trợ người dùng UAT

• Thiết lập Master data và chuyển đổi dữ liệu

• Xây dựng tài liệu để đào tạo, hướng dẫn người dùng

• Triển khai và hỗ trợ golive hệ thống

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH, CĐ các chuyên ngành về CNTT.

• Có từ 3 kinh nghiệm và lập trình hướng đến đối tượng, thành thạo với kỹ thuật lập trình web của microsoft trong sharepoint framework (.NET, C#/C/C++, ASP.NET, HTML5, CSS3, Ajax, JQuery, và Slilverlight)

• Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển hệ thống thông tin trên nền tảng của SharePoint 2016 (hay SharePoint 2013).

• Có khả năng phân tích và thiết kế CSDL, sử dụng tốt hệ quản trị CSDL MS SQLServer, cũng như khả năng truy xuất và thao tác dữ liệu thông qua ngôn ngữ truy vấn SQL, Caml-Query và LinqToSQL.

• Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu và tư duy sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập năm 14-16 tháng/năm)

• Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

• Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Carrer Path rõ ràng

• Review đánh giá công việc, xét tăng lương hằng năm

• OT theo quy định của pháp luật

• Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật.

• Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

• Tham gia các chương trình Teambuilding, Du lịch hàng năm

• Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year End Party…

• Nhiều chế độ đãi ngộ khác,…

