Tuyển Lập trình viên TNHH Thương mại và dịch vụ T&T Luxury làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ngách 44, ngõ 29 Vũ Thạnh,Hà Nội

Triển khai kế hoạch build backlinks cho website có sự hướng dẫn và kiểm tra.

Tìm kiếm, phân tích và chọn lọc backlinks chất lượng cho website.

Tìm kiếm, liên kết với các bên cung cấp backlinks, social, guest posts, forums,... để phát triển backlink network.

Theo dõi và hỗ trợ quản lý hệ thống backlinks cho website.

Theo dõi xu hướng SEO Offpage và các thay đổi trong các thuật toán tìm kiếm để đề xuất phương án tối ưu trong quá trình triển khai.

Báo cáo kết quả cho trưởng nhóm và đưa ra hướng triển khai phù hợp.

Đam mê công việc SEO, cụ thể là SEO Offpage. Nếu chưa qua đào tạo, nhưng đam mê vẫn được hỗ trợ.

Sinh viên năm 3, 4 hoặc Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và các ngành khác có liên quan.

Tư duy logic tốt, kỹ năng tìm kiếm và phân tích tốt, rành mạch, dễ hiểu, đúng trọng tâm.

Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại TNHH Thương mại và dịch vụ T&T Luxury Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng dấu thực tập

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết.

Được đào tạo theo hình thức training on job trong suốt thời gian làm việc (Kỹ năng buid backlinks, kỹ năng tư duy logic, kỹ năng quản lý và lên kế hoạch triển khai).

Cơ hội phát triển lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập.

Cơ hội đào tạo chuyên môn, đồng thời phát triển trong ngành Digital Marketing.

Lương hỗ trợ: 1-2 triệu từ tháng thứ 2

