Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Trực Tuyến GTEL OTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 385c Nguyễn Trãi, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Technical requirements:

- Có kinh nghiệm về lập trình "multi-process", "multi-threading";

- Thành thạo C++ và có kinh nghiệm với các tính năng hiện đại của C++ như lambdas, smart pointers (std::unique_ptr, std::shared_ptr), multithreading (std::thread, std::mutex), và STL containers;

- Có kinh nghiệm về Python, C# là một điểm cộng lớn;

- Có kinh nghiệm làm việc với Windows, Linux, Docker, TCP/IP socket;

- Có kinh nghiệm nghiên cứu công nghệ, tối ưu hệ thống, kỹ năng tìm và xử lý lỗi phần mềm;

- Hiểu biết sâu về xác suất thống kê, hiểu sâu về toán là lợi thế;

- Quản lý bộ nhớ: Hiểu rõ về quản lý bộ nhớ thủ công và tự động, tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ, và tránh lỗi memory leak;

- Kỹ năng debugging nâng cao: Thành thạo sử dụng các công cụ valgrind (Linux), và các công cụ debugging như GDB.

Database:

• Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu SQL. Sử dụng tốt 1 trong các database: MSSQL, Postgres;

• Kinh nghiệm làm việc với công cụ liên quan đến dữ liệu lớn: Kafka, Hadoop, Hive, Spark, Elastic Search... là lợi thế;

Other:

- Có sự yêu thích làm việc trong môi trường sản xuất phần mềm (production environment);

- Có kỹ năng thiết kế các tài liệu trình chiếu, đề xuất;

- Sử dụng công cụ quản lý Source code, tài liệu (Git);

- Quản lý các hạng mục công việc trong dự án;

- Lập các tài liệu đặc tả kỹ thuật (Specification) cho dự án;

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế;

- Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần tốt, có sáng kiến và chịu áp lực cao.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phát triển, tối ưu và maintain các hệ thống sử dụng C++.

- Làm việc với multi-threading, multi-processing, quản lý bộ nhớ hiệu quả.

- Debug, tối ưu hiệu suất, nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới.

- Làm việc với SQL databases (MSSQL, Postgres) và các công nghệ Big Data (Kafka, Spark, ElasticSearch... là lợi thế).

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Trực Tuyến GTEL OTS Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia vào các dự án quy mô Bộ ngành, quốc gia, được làm việc cùng nhiều chuyên gia có nhiều kinh nghiệm.

• Lương: theo thoả thuận theo năng lực.

• Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI 6 tháng một lần, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng nóng theo hiệu quả công việc, thưởng ngày lễ (tổng thu nhập một năm từ 14-15 tháng lương).

• Các chế độ phúc lợi khác dành cho nhân viên: sinh nhật, kết hôn, sinh con, tử tuất, ăn trưa, Noel, YEP, …

• Cung cấp thiết bị làm việc.

• Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN…), khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của Nhà nước;

• Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

• Du lịch, happy hour, team building tháng, thể dục thể thao, tea break…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Trực Tuyến GTEL OTS

