Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thu thập thông tin, viết tài liệu, quản lý các yêu cầu; tổ chức các cuộc họp; nghiên cứu tính khả thi/phù hợp, và là cầu nối giữa các nhóm chức năng và nhóm kỹ thuật, cụ thể như:

Trực tiếp làm việc với khách hàng, để tiếp nhận thông tin và phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng;

Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được;

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype);

Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình;

Là cầu nối tiếp nhận và truyền tải thông tin từ khách hàng đến bộ phận liên quan.

Chịu trách nhiệm trong việc xác định yêu cầu của sản phẩm từ các bên liên quan (khách hàng/công ty).

Tổng hợp và thực hiện phân tích các yêu cầu, viết tài liệu đặc tả cho đội ngũ phát triển sản phẩm thực hiện.

Chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm của các bên tham gia.

Đưa ra các giải pháp cải tiến cho các tính năng/sản phẩm có sẵn để giúp sản phẩm tối ưu hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng cao hơn.

Đảm bảo sản phẩm đi đúng với yêu cầu, mục tiêu và thời gian đề ra của công ty/khách hàng.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

Tham gia xây dựng và gắn kết các team trong quá trình phát triển sản phẩm hướng đến mục tiêu của công ty.

Tổ chức chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hay cho team BA hoặc team dự án nói chung.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật hệ thống, CNTT, kinh tế, điện tử viễn thông.

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình (code).

Sử dụng thành thạo các công cụ mockup, tool trong công việc: draw, Figma, Java, C++ ...

Am hiểu các mô hình quy trình: BPMN, UML, Flowchart, WBS.

Hiểu rõ về mô hình Agile (SCRUM)

Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm

Có kiến thức cơ bản về kiến trúc dữ liệu của hệ thống và SQL

Có kiến thức UX, UI (Hiểu được những phương pháp, cách tiếp cận hướng UX, UI trong dự án và có thể đứng ở vai trò người dùng để trải nghiệm sản phẩm).

Am hiểu về lĩnh vực Y tế, bệnh viện, ngân hàng, Camera AI là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15 - 25Tr/ Tháng

BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Dự án và công nghệ thử thách, thú vị

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, tự do sáng tạo

Nhận offer đi làm ngay

Vị trí tuyển dụng từ BA/BA LEAD

