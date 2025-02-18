Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Bình Lợi,Hồ Chí Minh

- Triển khai và phát triển ứng dụng AI trong thi công xây dựng (quản lý tiến độ, nhân lực, giám sát khối lượng, chất lượng) và đầu tư bất động sản;

- Đào tạo cho CBNV sử dụng các ứng dụng AI;

- Xây dựng phương án bảo mật thông tin của công ty.

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan;

-Tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty xây dựng và BĐS.

-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao.

-Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

-Tham gia đầy đủ BHXH, YT, TN, TNLĐ-BNN;

-Lương tháng 13; Thưởng KPI; Thưởng lễ - tết; Thưởng khác;

-Du lịch, hiếu, hỷ, sinh nhật,…;

-Tham gia các hội thao của công ty và của hiệp hội doanh nghiệp;

-Được tham gia các lớp đào tạo theo chính sách đào tạo của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô

