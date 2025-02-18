Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 16 Bình Lợi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Triển khai và phát triển ứng dụng AI trong thi công xây dựng (quản lý tiến độ, nhân lực, giám sát khối lượng, chất lượng) và đầu tư bất động sản;
- Đào tạo cho CBNV sử dụng các ứng dụng AI;
- Xây dựng phương án bảo mật thông tin của công ty.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
-Tối thiểu có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty xây dựng và BĐS.
-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao.
-Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
-Tham gia đầy đủ BHXH, YT, TN, TNLĐ-BNN;
-Lương tháng 13; Thưởng KPI; Thưởng lễ - tết; Thưởng khác;
-Du lịch, hiếu, hỷ, sinh nhật,…;
-Tham gia các hội thao của công ty và của hiệp hội doanh nghiệp;
-Được tham gia các lớp đào tạo theo chính sách đào tạo của Tập đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Xây Dựng Thành Đô
