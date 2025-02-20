Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Mua bán sửa chữa máy tính PC, laptop, máy in, camera quan sát
- Quản lý điều hành vận hành kinh doanh tại cửa hàng
- Hướng dẫn học việc/ học viên
CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp
CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp
CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức
CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức
CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh
CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú
CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7
CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10
CN 11: 142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhận đào tạo cấp tốc để nhận việc
- Giao tiếp vui vẻ, thân thiện, hàm học hỏi, chịu cầu tiến
- Có xe máy và đồ nghề
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Đào Tạo Nâng Cao & Hỗ Trợ Toàn Diện
+ Kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng.
+ Kỹ thuật chuyên sâu: PC, Laptop, Macbook, Máy In, Camera Quan Sát. CƠ HỘI THĂNG TIẾN
- Học Viên → Thực Tập Sinh → Kỹ Thuật Viên → Cửa Hàng Trưởng → Phó phòng kỹ thuật → Trưởng Phòng Kỹ Thuật → Phó Giám Đốc Điều Hành → Giám Đốc Điều Hành.
- Nhận lợi tức từ trái phiếu nội bộ.
- Cơ hội nhượng quyền kinh doanh, tự động nguồn khách hàng TỰ KINH DOANH
- HÃY GOOGLE TÌM TỪ KHÓA TÌM HIỂU TRƯỜNG THỊNH + sửa máy tính gần đây + sửa laptop giá rẻ + dịch vụ nạp mực máy in Welcome to Trường Thịnh Group
- Chúng tôi đã sẵn sàng chào đón bạn và cùng nhau tỏa sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
