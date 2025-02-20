Tuyển Lập trình viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

- Mua bán sửa chữa máy tính PC, laptop, máy in, camera quan sát

- Quản lý điều hành vận hành kinh doanh tại cửa hàng

- Hướng dẫn học việc/ học viên

CN 1: 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp

CN 2: 745/16 Quang Trung, Phường 12, Gò Vấp

CN 3: 383 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình

CN 4: 391 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

CN 5: 415A Song Hành, Trường Thọ, Thủ Đức

CN 6: 709 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

CN 7: 264F Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh

CN 8: 644 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú

CN 9: 318 Đ. Lê Văn Lương, Tân Quy, Quận 7

CN 10: 362 Đường 3/2, P.12, Q.10

CN 11: 142 Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận

CN 12: 853 Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông B, Bình Tân

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm.

- Nhận đào tạo cấp tốc để nhận việc

- Giao tiếp vui vẻ, thân thiện, hàm học hỏi, chịu cầu tiến

- Có xe máy và đồ nghề

Quyền Lợi

- Thu nhập: Từ 10 - 50 triệu + %CK

- Đào Tạo Nâng Cao & Hỗ Trợ Toàn Diện

+ Kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng.

+ Kỹ thuật chuyên sâu: PC, Laptop, Macbook, Máy In, Camera Quan Sát. CƠ HỘI THĂNG TIẾN

- Học Viên → Thực Tập Sinh → Kỹ Thuật Viên → Cửa Hàng Trưởng → Phó phòng kỹ thuật → Trưởng Phòng Kỹ Thuật → Phó Giám Đốc Điều Hành → Giám Đốc Điều Hành.

- Nhận lợi tức từ trái phiếu nội bộ.

- Cơ hội nhượng quyền kinh doanh, tự động nguồn khách hàng TỰ KINH DOANH

- HÃY GOOGLE TÌM TỪ KHÓA TÌM HIỂU TRƯỜNG THỊNH + sửa máy tính gần đây + sửa laptop giá rẻ + dịch vụ nạp mực máy in Welcome to Trường Thịnh Group

- Chúng tôi đã sẵn sàng chào đón bạn và cùng nhau tỏa sáng

Cách Thức Ứng Tuyển

