Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 247 Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia các dự án phát triển sản phẩm phần mềm của công ty và khách hàng:
- SaleKit: Phần mềm quản lý bán hàng
- Fchat: Chatbot & Phần mềm quản lý Fanpages
- Sukien: Mạng chia sẻ sự kiện
- Edubit: Giải pháp phòng học trực tuyến
...và nhiều sản phẩm khác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tốt nghiệp ngành CNTT bằng khá trở lên
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình cơ bản: ReactJS, PHP, ... >= 3 năm kinh nghiệm xử lý các công việc liên quan
- Có kiến thức cơ bản tốt với nhiều loại ngôn ngữ web-frontend và sử dụng thành thạo các thư viện phổ biến: HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery, Web API, JSON....
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về Chatbot, hệ thống CRM, AI,...
- Có nguyện vọng làm việc lâu dài, phát triển năng lực bản thân
- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng trên 20 triệu +++ deal theo năng lực + phụ cấp + thưởng dự án
- Phụ cấp: Điện thoại, Laptop, ăn trưa miễn phí tại canteen Công ty
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
- 12 ngày nghỉ phép/năm ,BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Fix 14 tháng lương, thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật theo quy định của Công ty
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 247, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

