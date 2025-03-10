Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 247 Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia các dự án phát triển sản phẩm phần mềm của công ty và khách hàng:

- SaleKit: Phần mềm quản lý bán hàng

- Fchat: Chatbot & Phần mềm quản lý Fanpages

- Sukien: Mạng chia sẻ sự kiện

- Edubit: Giải pháp phòng học trực tuyến

...và nhiều sản phẩm khác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tốt nghiệp ngành CNTT bằng khá trở lên

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình cơ bản: ReactJS, PHP, ... >= 3 năm kinh nghiệm xử lý các công việc liên quan

- Có kiến thức cơ bản tốt với nhiều loại ngôn ngữ web-frontend và sử dụng thành thạo các thư viện phổ biến: HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery, Web API, JSON....

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về Chatbot, hệ thống CRM, AI,...

- Có nguyện vọng làm việc lâu dài, phát triển năng lực bản thân

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng trên 20 triệu +++ deal theo năng lực + phụ cấp + thưởng dự án

- Phụ cấp: Điện thoại, Laptop, ăn trưa miễn phí tại canteen Công ty

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- 12 ngày nghỉ phép/năm ,BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Fix 14 tháng lương, thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật theo quy định của Công ty

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

