Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 7 Dân Tộc, P. Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

1. Tối ưu hóa quy trình làm việc bằng AI:

- Phân tích quy trình nội bộ và tìm cách ứng dụng AI để tự động hóa công việc.

- Tạo hệ thống câu lệnh (prompts) để nhân viên sử dụng AI dễ dàng & hiệu quả.

- Hướng dẫn các bộ phận kinh doanh, kế toán, nhân sự, sản xuất sử dụng AI đúng cách.

2. Xây dựng thư viện prompts AI cho từng nghiệp vụ:

- Thiết kế các prompts giúp AI hỗ trợ viết báo giá, chốt đơn, chăm sóc khách hàng.

- Tạo prompts AI giúp tự động kiểm tra công nợ, lập báo cáo tài chính nhanh.

- Đảm bảo AI trả lời chính xác, không bị lỗi sai thông tin.

3. Nghiên cứu & tối ưu cách sử dụng AI cho doanh nghiệp:

- Liên tục cập nhật công nghệ AI mới nhất như GPT-4, Claude, Midjourney, Copilot AI.

- Thử nghiệm và đề xuất giải pháp AI tối ưu năng suất làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: TN Cao Đẳng trở lên chuyên ngành bất kỳ, chỉ cần có hiểu biết về AI & cách sử dụng prompts, KN từ 2 năm.

- Có kinh nghiệm sử dụng ChatGPT, Claude, Midjourney, Bard, Copilot AI.

- Hiểu về cách hoạt động của AI & ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp.

- Có tư duy phân tích, khả năng thử nghiệm và tối ưu hóa câu lệnh AI.

- Không yêu cầu lập trình, nhưng nếu biết Python/API OpenAI sẽ là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương hấp dẫn: 15 - 25 triệu VNĐ/tháng (hoặc cao hơn theo năng lực).

- Làm việc với CEO & đội ngũ lãnh đạo, trực tiếp triển khai AI vào vận hành.

- Môi trường sáng tạo, tự do thử nghiệm & áp dụng AI mới nhất.

- Cơ hội học hỏi & nâng cao chuyên môn về AI.

- Có lộ trình phát triển lên vị trí AI Specialist hoặc AI Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ SỐ

