Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trần Hưng Đạo,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Onsite Bank
Phối hợp với các team UI/UX, BA, Backend,...để triển khai và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ của các dự án.
Thực hiện tối ưu hóa, cải tiến kiến trúc và mở rộng hệ thống.
Phát triển và sửa lỗi các tính năng.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 1.5 -2 năm kinh nghiệm lập trình IOS
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Native iOS sử dụng ngôn ngữ lập trình SWIFT
Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API, Web socket
Có kinh nghiệm về xCode, iOS SDK, Postman, Swagger.
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế UI/UX trên iOS.
Hiểu biết về các kỹ thuật gỡ lỗi trên Xcode.
Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu thiết kế cơ bản sử dụng UML.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán.
Kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tư duy logic tốt., đánh giá và đưa ra phương án trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (upto 30Mgross)
Thử việc 02 tháng, 85%
Xét tăng lương 1 năm/lần, Thưởng tháng 13, Thưởng dự án; Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật
Team building, Happy hour, Du lịch 1 năm/lần (tùy vào tình hình thực tế của công ty)
Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật
Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, chuyên nghiệp, được phát triển kĩ năng cá nhân và cấp thiết bị làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
