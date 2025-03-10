Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trần Hưng Đạo,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Onsite Bank

Phối hợp với các team UI/UX, BA, Backend,...để triển khai và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ của các dự án.

Thực hiện tối ưu hóa, cải tiến kiến trúc và mở rộng hệ thống.

Phát triển và sửa lỗi các tính năng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1.5 -2 năm kinh nghiệm lập trình IOS

Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Native iOS sử dụng ngôn ngữ lập trình SWIFT

Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API, Web socket

Có kinh nghiệm về xCode, iOS SDK, Postman, Swagger.

Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế UI/UX trên iOS.

Hiểu biết về các kỹ thuật gỡ lỗi trên Xcode.

Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu thiết kế cơ bản sử dụng UML.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán.

Kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống và tư duy logic tốt., đánh giá và đưa ra phương án trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (upto 30Mgross)

Thử việc 02 tháng, 85%

Xét tăng lương 1 năm/lần, Thưởng tháng 13, Thưởng dự án; Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật

Team building, Happy hour, Du lịch 1 năm/lần (tùy vào tình hình thực tế của công ty)

Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của pháp luật

Được làm việc trong môi trường sáng tạo, trẻ trung, chuyên nghiệp, được phát triển kĩ năng cá nhân và cấp thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CODEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin