Tuyển Lập trình viên TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

- Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) của của Ngân hàng được phân công phụ trách.

+ Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo phòng, lãnh đạo TT Công nghệ thông tin về chủ trương, đường lối, kế hoạch liên quan đến việc quản lý hệ thống Trung tâm dữ liệu, hạ tầng cơ sở, dữ liệu trong toàn hệ thống liên quan đến CSDL theo định hướng chiến lược công nghệ thông tin;

+ Chịu trách nhiệm quản trị, giám sát, vận hành và bảo trì hệ thống CSDL tại các Trung tâm CNTT

+ Nghiên cứu, đề xuất, phối hợp triển khai việc cập nhật và nâng cấp phần cứng, phiên bản hệ điều hành, CSDL, cập nhật các bản vá phù hợp để hệ thống hoạt động an toàn, ổn định;

+ Xây dựng và thực hiện biện pháp đánh giá năng lực hệ thống CSDL định kỳ và đề xuất cải thiện để nâng cao năng lực hệ thống;

+ Nhận dạng và đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro trong vận hành hệ thống CSDL, dữ liệu, hạ tầng cơ sở;

+ Xây dựng, trình ban hành và triển khai các quy định, quy trình, kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống CSDL;

+ Vận hành, kiểm tra định kỳ, đảm bảo tính sẵn sàng khôi phục sau sự cố, nghiên cứu và đề xuất các biện pháp cải thiện hạ tầng cơ sở đảm bảo an toàn trong vận hành hệ thống CSDL.

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống CSDL (migration)

- Chịu trách nhiệm về sự an toàn vận hành hệ thống CSDL, dữ liệu, hạ tầng cơ sở liên quan đến CSDL và thực hiện triển khai các chính sách về CSDL cho toàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

+ Tuân thủ quy định về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin hiện hành của Bưu điện;

+ Nhận dạng và đề xuất biện pháp, quy định, chính sách kiểm soát rủi ro trong vận hành hệ thống CSDL, dữ liệu, hạ tầng cơ sở liên quan đến CSDL;

+ Triển khai các quy định, chính sách về CSDL cho toàn Bưu điện;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện: Triển khai các quy định, chính sách an toàn bảo mật hệ thống CSDL cho toàn Bưu điện;

- Tổ chức quản lý và triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT được phân công

+ Quản lý và triển khai các dự án liên quan đến hệ thống CSDL, dữ liệu, hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin;

+ Quản lý và triển khai các dự án khác do lãnh đạo TT Công nghệ thông tin phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo

- Số lượng tuyển dụng: 03

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành về mạng, viễn thông hoặc liên quan.

- Chứng chỉ chuyên môn: Ưu tiên (là lợi thế) Chứng chỉ quốc tế về quản trị cở sở dữ liệu Oracle OCP hoặc các chứng chỉ quốc về quản trị CSDL Mysql, SQL, Postgre. có giá trị tương đương.

- Am hiểu các quy trình, quy định liên quan vận hành hệ thống CNTT.

- Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và kinh nghiệm quản trị hệ cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL, Mysql, Postgre.

- Giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội