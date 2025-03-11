Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise
- Hà Nội:
- HDMON, Hàm Nghi,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Chúng tôi đang tìm kiếm một kỹ sư Fullstack . Bạn sẽ làm việc trên một loạt các dự án độc đáo và đầy đủ các công thức được phép cho người dùng tương thích với công nghệ
Làm việc trong quá trình phát triển toàn bộ vòng đời của các dự án nhạy cảm với thời gian.
Đề xuất các công nghệ phù hợp để phát triển các tính năng mới.
Phát triển các mã thư viện có thể được sử dụng cho nhiều dự án.
Xem lại mã, bố cục và thiết kế cho các dự án trước cuộc họp với khách hàng.
Xây dựng, phân phối và lặp lại để giúp mở rộng dự án.
Đóng góp cho nhóm các nhà phát triển chương trình phụ trợ, nhà thiết kế, quản lý dự án và đại diện bán hàng.
Cung cấp các bản cập nhật thường xuyên và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng mới trong vòng một tháng sau khi phát triển sản phẩm.
Tạo các phương pháp mới để nâng cao hiệu quả.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về công nghệ:
JavaScript (ES6, 7), TypeScript
HTML, CSS/SCSS, SASS
NodeJS, ExpressJS, ORM tiếp theo
REST API, Quản lý phiên
Thành phần một trong giao diện khung/thư viện:
ReactJS hoặc NextJS
Kinh nghiệm cài đặt trên nền tảng ReactJS và Nodejs:
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc cả FE và BE
Thành phần trống với ReactJS, Redux, State Management
Hiểu biết về React Hooks
Có kinh nghiệm làm việc với Clean Code
Làm việc với các ứng dụng Realtime là một lợi ích
Trải nghiệm với Line Platform là một lợi ích
Thiết kế và Công cụ:
Có kinh nghiệm sử dụng các Thư viện UI
Thiết kế Ant, Material UI, Thành phần có kiểu dáng
Sử dụng GIT/JIRA thành viên để quản lý nguồn mã
Công thức và kỹ năng khác:
Hiểu biết về Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu, OOP
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
Ứng dụng ưu tiên có thể nhận việc sớm
Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội thăng tiến cao.
Review lương 2 lần/năm nhắm bảo đảm nỗ lực của các bạn luôn xứng đáng
Thời gian làm việc: Remote Fulltime từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:00)
Vị trí làm Remote và không bắt buộc phải thực hiện công việc này, đối với các bạn làm Remote thì sẽ tự động trang thiết bị cá nhân.
Được tham gia lớp đào tạo tiếng Nhật tại công ty
Tham khảo nội bộ hoạt động của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
