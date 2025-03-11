Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Javis Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - HDMON, Hàm Nghi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một kỹ sư Fullstack . Bạn sẽ làm việc trên một loạt các dự án độc đáo và đầy đủ các công thức được phép cho người dùng tương thích với công nghệ

Làm việc trong quá trình phát triển toàn bộ vòng đời của các dự án nhạy cảm với thời gian.

Đề xuất các công nghệ phù hợp để phát triển các tính năng mới.

Phát triển các mã thư viện có thể được sử dụng cho nhiều dự án.

Xem lại mã, bố cục và thiết kế cho các dự án trước cuộc họp với khách hàng.

Xây dựng, phân phối và lặp lại để giúp mở rộng dự án.

Đóng góp cho nhóm các nhà phát triển chương trình phụ trợ, nhà thiết kế, quản lý dự án và đại diện bán hàng.

Cung cấp các bản cập nhật thường xuyên và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng mới trong vòng một tháng sau khi phát triển sản phẩm.

Tạo các phương pháp mới để nâng cao hiệu quả.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng và kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm về công nghệ:

JavaScript (ES6, 7), TypeScript

HTML, CSS/SCSS, SASS

NodeJS, ExpressJS, ORM tiếp theo

REST API, Quản lý phiên

Thành phần một trong giao diện khung/thư viện:

ReactJS hoặc NextJS

Kinh nghiệm cài đặt trên nền tảng ReactJS và Nodejs:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc cả FE và BE

Thành phần trống với ReactJS, Redux, State Management

Hiểu biết về React Hooks

Có kinh nghiệm làm việc với Clean Code

Làm việc với các ứng dụng Realtime là một lợi ích

Trải nghiệm với Line Platform là một lợi ích

Thiết kế và Công cụ:

Có kinh nghiệm sử dụng các Thư viện UI

Thiết kế Ant, Material UI, Thành phần có kiểu dáng

Sử dụng GIT/JIRA thành viên để quản lý nguồn mã

Công thức và kỹ năng khác:

Hiểu biết về Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu, OOP

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Ứng dụng ưu tiên có thể nhận việc sớm

Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Bảo hiểm Y tế đảm bảo đúng theo luật pháp. (Đóng bảo hiểm sau 02 tháng thử việc, Mức lương trong thời gian thử việc là 85%)

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội thăng tiến cao.

Review lương 2 lần/năm nhắm bảo đảm nỗ lực của các bạn luôn xứng đáng

Thời gian làm việc: Remote Fulltime từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8:00 - 17:00)

Vị trí làm Remote và không bắt buộc phải thực hiện công việc này, đối với các bạn làm Remote thì sẽ tự động trang thiết bị cá nhân.

Được tham gia lớp đào tạo tiếng Nhật tại công ty

Tham khảo nội bộ hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Javis Enterprise

