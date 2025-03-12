Tuyển Lập trình viên Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Vinhome Grand Park, Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến tiêu chuẩn ISO 27001.
Thiết lập, giám sát và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin trong nội bộ công ty nhằm đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống.
Quản lý/ xác định/ triển khai công cụ, quy trình CI/CD nhằm tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình phát triển, xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống.
Phối hợp cùng bộ phận Backend và Frontend trong việc quản lý và điều tra các sự cố, lỗi phát sinh trong cấu hình hệ thống lẫn cơ sở hạ tầng.
Đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin.
Hỗ trợ nhân viên nội bộ công ty về các vấn đề liên quan IT.
Quản lý và phân công việc cho nhân viên trong team.
Đảm bảo quá trình tích hợp ổn định và luân chuyển liên tục giữa các dự án một cách thống nhất
Hỗ trợ thiết kế và phát triển các hệ thống có tính linh hoạt, bảo mật, mở rộng hỗ trợ ở các nền tảng khác
Hỗ trợ quy trình, tự động hóa việc triển khai và khôi phục cơ sở hạ tầng cho tất cả các nội dung đã phát triển.
Chủ động quản lý mọi rủi ro đối với môi trường production
Đề xuất những cải tiến đối với chu trình thiết kế và phát triển để cải thiện khả năng hỗ trợ của hệ thống
Quản lý và bảo trì các dịch vụ trên nền tảng cloud AWS và GCP.
Quản lý và bảo trì các dịch vụ nội bộ lẫn bên thứ ba: tổng đài ảo, LDAP, Cloudflare, Atlassian, iRedmail, Rancher (K3S), VMware, Windows Server 2016, Radius Server, Jenkins, Gitlab, Harbor, Docker services ...
Quản lý và bảo trì các hệ thống vật lý của Công ty như: Network (router, switch, VPN site-2-site, Synology NAS, OpenVPN) , DGX, on-prem server, tài sản thiết bị, ...
Các công việc khác do Trưởng phòng/ Bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học loại tốt trở lên.
Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Devops hoặc Cloud Engineer và 2 năm kinh nghiệm về IT Helpdesk.
Có kiến thức vững chắc về các dịch vụ Amazon AWS. (Điểm cộng nếu có các chứng chỉ AWS hoặc GCP)
Có nhiều kinh nghiệm và vững kiến thức về Containerize Orchestration, cụ thể với Docker và nền tảng Kubernetes như AWS EKS, K3S, GKE.
Có kinh nghiệm làm việc với IaC (TerraForm, Ansible).
Có nhiều kinh nghiệm về cấu trúc triển khai microservices.
Thuần thực và có kiến thức sâu rộng về triển khai hệ thống tự động CI/CD và có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Jenkins, GitlabCI, Github Actions.
Có kinh nghiệm sâu rộng về Nginx Web Server (hoặc Apache).
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Linux (Ubuntu, Alpine, Debian, ...).
Có kinh nghiệm với Bash scripting để xử lý tác vụ automation.
Có kinh nghiệm quản lý thao tác VMware (VsPhere, VsExsi) và Proxmox
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum.
Thuần thục sử dụng các hệ thống quản lý mã nguồn (Git, Gitlab, Github).
Có kinh nghiệm quản lý công việc trên Trello, Jira và Redmine.
Quản lý task và tiến độ công việc của các thành viên khác trong team
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tốt và giao tiếp cơ bản.
Nice to have:
Mindset tốt về DevOps và có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, phân tích độ phức tạp và thiết kế hệ thống.
Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên khác cùng nhau phát triển.
Có thể làm việc độc lập.
Có kiến thức hoặc chứng chỉ ISO27001
Có kiến thức về An ninh thông tin và có làm việc với công cụ như OWASP ZAP, AppScan

Tại Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
- Cơ hội làm việc onsite tại Nhật Bản.
- Thường xuyên tổ chức các seminar do chính nhân viên công ty thực hiện, tạo điều kiện nghiên cứu, trao đổi, phát triển.
- Được hướng dẫn tận tình, tạo nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong công việc.
- Bảo hiểm sức khỏe PVI sau 01 năm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow

Công Ty TTNHH Công Nghệ Giải Pháp Citynow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 294/3 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

