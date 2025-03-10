Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Là Leader AI, bạn sẽ tiên phong trong việc phát triển tác nhân AI cốt lõi của chúng tôi, tập trung vào trí thông minh dựa trên văn bản (NLP, lý luận, cá nhân hóa) đồng thời đặt nền tảng cho các khả năng đa phương thức trong tương lai. Bạn sẽ làm việc cùng các nhà nghiên cứu, nhà đạo đức học và người đứng đầu sản phẩm để tạo ra một AI thông minh hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn bất kỳ AI nào trên thị trường.