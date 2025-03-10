Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo
Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 2, HCMC
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 40 - 50 Triệu
Là Leader AI, bạn sẽ tiên phong trong việc phát triển tác nhân AI cốt lõi của chúng tôi, tập trung vào trí thông minh dựa trên văn bản (NLP, lý luận, cá nhân hóa) đồng thời đặt nền tảng cho các khả năng đa phương thức trong tương lai. Bạn sẽ làm việc cùng các nhà nghiên cứu, nhà đạo đức học và người đứng đầu sản phẩm để tạo ra một AI thông minh hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn bất kỳ AI nào trên thị trường.
Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH cung cấp dịch vụ viễn thông phương thảo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI