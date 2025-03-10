Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MIWA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Frontend Developer (React) tài năng, không chỉ giỏi về lập trình mà còn có khả năng tự thiết kế và triển khai giao diện UI/UX khi không có sự hỗ trợ từ bộ phận thiết kế riêng. Vị trí này đòi hỏi bạn có kiến thức sâu về kiến trúc mã nguồn mở rộng, áp dụng các phương pháp lập trình hiện đại và tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà, chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo React & TypeScript: Hiểu biết sâu về React component lifecycle, Hooks, state management.

- Kỹ năng UI/UX: Có khả năng tự đề xuất giải pháp thiết kế và chuyển đổi thành mã nguồn giao diện responsive chất lượng cao.

-Kinh nghiệm với MUI Theme: Thành thạo tạo và tùy chỉnh Material-UI themes để đảm bảo tính nhất quán thương hiệu.

-Thành thạoTesting Proficiency: Có kinh nghiệm với các framework kiểm thử frontend (Jest, React Testing Library) để duy trì chất lượng mã.

Có kinh nghiệm với React Native: Khả năng phát triển ứng dụng di động bằng React Native là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MIWA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, thoả thuận theo năng lực.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo.

- Cơ hội tham gia vào các dự án công nghệ quy mô lớn.

- Được đào tạo và phát triển chuyên môn liên tục.

- Chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIWA TECH

