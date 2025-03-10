Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Chung cư Asiana Capella,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ cho đối tác, đào tạo, chỉ dẫn sau đào tạo cho đối tác về toàn bộ các tính năng của giải pháp công nghệ;
- Số hoá, tạo dữ liệu cho hệ thống và quản lý số liệu đã được số hoá;
- Chịu trách nhiệm triển khai, vận hành hệ thống ứng dụng trong phạm vi được phân công;
- Khảo sát, thu thập, phân tích nghiệp vụ và các hoạt động của các đơn vị;
- Xây dựng tài liệu nghiệp vụ, quy trình hệ thống, kiểm soát chức năng hệ thống;
- Phối hợp với bộ phận công nghệ phân tích, sửa và quản lý các lỗi phát sinh liên quan đến nghiệp vụ trong trường hợp do lỗi của hệ thống, không tự khắc phục được;
- Thống kê, quản lý toàn bộ ứng dụng, tài khoản, phân quyền theo sự phân công;
- Nghiên cứu, tìm hiểu giải pháp ứng dụng theo sự phân công;
- Phối hợp cùng các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ liên quan triển khai và phát triển ứng dụng;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin / Hệ thống thông tin hoặc tương đương;
- Kinh nghiệm làm việc: không kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, hoặc có kinh nghiệm làm việc sẽ càng tốt;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, phân tích đàm phán, giải quyết vấn đề;
- Có khả năng lên kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án;
- Kỹ năng: word, excel, powerpoint tốt;
- Tư duy logic tốt, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm;
- Số lượng: 03

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chung:
- Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 vnđ + (theo năng lực);
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:00 - 17:00) và Thứ 7 (Sáng);
- Được đào tạo bài bản;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
2. Điều kiện làm việc:
- Làm việc tại văn phòng công ty;
- Hỗ trợ chi phí công tác.
3. Môi trường và cơ hội:
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động;
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
- Nhân viên có năng lực tốt sẽ được ký hợp đồng chính thức trước thời hạn thử việc;
- Thưởng dự án, lương tháng 13 và nhiều chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHECKEE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng số 1.06 tầng 1, Chung cư Asiana Capella: 184 đường Trần Văn Kiểu, Phường 10, Quận 6, TPHCM

