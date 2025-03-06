Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Lập trình viên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Hợp tác làm việc với các kỹ sư Nhật Bản để vận hành và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của công ty.
・Giao tiếp với các nhóm Marketing, Design, or Project Management để hiểu các yêu cầu và triển khai chúng.
Họ có nhiều loại sản phẩm liên quan đến tài chính.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

・Kỹ năng tiếng Nhật (trình độ N3-N2)
・＋2 năm kinh nghiệm mobile engineer (iOS hoặc Android)
・Kinh nghiệm review code
・・Người muốn phát triển làm việc tại Nhật Bản trong tương lai
Ưu tiên
・Quen thuộc với Swift, Kotlin hoặc Flutter

Cách Thức Ứng Tuyển

・Mức lương hấp dẫn: Lên đến 70 triệu đồng/tháng khi làm việc tại Việt Nam và lên đến 200 triệu đồng/năm khi làm việc tại Nhật Bản. Mức lương được xác định dựa trên năng lực.
・Cơ hội tuyệt vời để làm việc tại một công ty công nghệ tài chính hàng đầu tại Nhật Bản.
・Hỗ trợ 100% cho việc học tiếng Nhật (học một kèm một với giáo viên Nhật Bản).
Lịch học và giờ học linh hoạt theo nhu cầu cá nhân.
・Cơ hội làm việc trực tiếp với các kỹ sư Nhật Bản và đóng góp vào việc phát triển
các sản phẩm nội bộ.
・Thưởng từ 500.000 - 1.000.000 Yên khi làm việc lâu dài tại Nhật Bản.
・Trả 100% lương trong thời gian thử việc, có bảo hiểm xã hội đầy đủ.
・Thưởng cuối năm, tăng ngày nghỉ có lương theo thâm niên và các chế độ phúc lợi khác
・Company events

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

