Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

・Hợp tác làm việc với các kỹ sư Nhật Bản để vận hành và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

・Giao tiếp với các nhóm Marketing, Design, or Project Management để hiểu các yêu cầu và triển khai chúng.

Họ có nhiều loại sản phẩm liên quan đến tài chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Kỹ năng tiếng Nhật (trình độ N3-N2)

・＋2 năm kinh nghiệm mobile engineer (iOS hoặc Android)

・Kinh nghiệm review code

・・Người muốn phát triển làm việc tại Nhật Bản trong tương lai

Ưu tiên

・Quen thuộc với Swift, Kotlin hoặc Flutter

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

・Mức lương hấp dẫn: Lên đến 70 triệu đồng/tháng khi làm việc tại Việt Nam và lên đến 200 triệu đồng/năm khi làm việc tại Nhật Bản. Mức lương được xác định dựa trên năng lực.

・Cơ hội tuyệt vời để làm việc tại một công ty công nghệ tài chính hàng đầu tại Nhật Bản.

・Hỗ trợ 100% cho việc học tiếng Nhật (học một kèm một với giáo viên Nhật Bản).

Lịch học và giờ học linh hoạt theo nhu cầu cá nhân.

・Cơ hội làm việc trực tiếp với các kỹ sư Nhật Bản và đóng góp vào việc phát triển

các sản phẩm nội bộ.

・Thưởng từ 500.000 - 1.000.000 Yên khi làm việc lâu dài tại Nhật Bản.

・Trả 100% lương trong thời gian thử việc, có bảo hiểm xã hội đầy đủ.

・Thưởng cuối năm, tăng ngày nghỉ có lương theo thâm niên và các chế độ phúc lợi khác

・Company events

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin