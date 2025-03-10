Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM
- Hà Nội:
- Tầng 15, tòa Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật/ công nghệ thông tin bằng tiếng Anh
- Xây dựng giải pháp kỹ thuật, lựa chọn thiết bị để phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Phối hợp với phòng dự án giao hàng, triển khai, nghiệm thu
- Xây dựng phương an lắp đặt, nghiệm thu cho các dự án
- Triển khai các dự án viễn thông hàng không, Công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài
- Viết các quy trình nghiệm thu, thuyết minh dự án theo hướng dẫn
- Thực hiện các công việc khác trong phòng khi được yêu câu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản/Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
Thành thạo tin học văn phòng.
Thành thạo phần mềm AutoCad
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc thành công
- Thưởng 6 tháng, thưởng cuối năm
- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)
- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm
- Thưởng lễ tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
