Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 15, tòa Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật/ công nghệ thông tin bằng tiếng Anh

- Xây dựng giải pháp kỹ thuật, lựa chọn thiết bị để phù hợp với yêu cầu của khách hàng

- Phối hợp với phòng dự án giao hàng, triển khai, nghiệm thu

- Xây dựng phương an lắp đặt, nghiệm thu cho các dự án

- Triển khai các dự án viễn thông hàng không, Công nghệ thông tin trong nước và nước ngoài

- Viết các quy trình nghiệm thu, thuyết minh dự án theo hướng dẫn

- Thực hiện các công việc khác trong phòng khi được yêu câu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: CĐ hoặc ĐH khối Kỹ thuật

Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản/Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Thành thạo tin học văn phòng.

Thành thạo phần mềm AutoCad

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận: hấp dẫn theo năng lực

- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc thành công

- Thưởng 6 tháng, thưởng cuối năm

- Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)

- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm

- Thưởng lễ tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DICOM

