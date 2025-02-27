Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, HCM

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website và dự án của công ty.

- Quản trị hệ thống phần mềm của công ty

- Quản trị website( tối ưu seo onpage, offpage, viết bài, thêm sản phẩm,...)

- Lập kế hoạch và triển khai, sử dụng các công cụ để đẩy mạnh kết quả SEO.

- Quản lý chất lượng: Đảm bảo nội dung, hình ảnh, clips, thông điệp…được đưa lên website tuân thủ theo các yêu cầu, chuẩn mực quy định.

-Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, công cụ mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất phát triển

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ khác trong quá trình thực hiện công việc

- Chi tiết các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức chuyên sâu về Website

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Thiết kế Web

Thành thạo các ngôn ngữ lập trình website:

Tổng hợp từ kiến thức, sự hiểu biết trực quan và sâu sắc về cả front-end và back-end

Có kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu. Bao gồm khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất

Có thẩm mỹ và khả năng sáng tạo.

Có khả năng phân tích và tổng hợp tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản ở tầm trung & cao so với thị trường (thương lượng tuỳ vào năng lực)

- Nhận đầy đủ phúc lợi, BHXH, BHYT, ...

-Thưởng Tết, lương tháng 13, ngày nghỉ phép,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam

