Tuyển Lập trình viên Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 667 - 669, Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Vận hành hệ thống mạng nội bộ của công ty đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Khắc phục sự cố phần cứng, phần mềm máy tính, máy in, thiết bị ngoại vi khác.

Theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống mạng, phát hiện và xử lý sự cố.

Thực hiện các công việc bảo trì hệ thống định kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật CNTT.

Thành thạo các phần mềm văn phòng (Microsoft Office, Google Workspace).

Có kiến thức về mạng máy tính, thiết bị mạng.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất, phân phối hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc điện tử/điện lạnh là một lợi thế.

Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (Công Ty TNHH Cao Phong)

