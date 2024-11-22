Tuyển Hành chính KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 43 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện và hoàn thành các công việc tồn đọng từ ca trước.
Tiếp nhận, trả lời và xử lý tất cả các cuộc gọi đến bộ phận lễ tân.
Phối hợp với các bộ phận liên quan đáp ứng các yêu cầu; trả lời các thắc mắc; giải quyết phàn nàn của khách lưu trú.
Xử lý các vấn đề, sự cố phát sinh trong ca làm việc.
Xứ lý các yêu cầu báo thức của khách hàng
Kiểm tra danh sách khách cần di chuyển sớm trong ngày để thực hiện các kế hoạch du lịch, công việc... Xác nhận, đôn đốc việc thực hiện “bữa sáng mang theo” cho khách nếu khách yêu cầu.
Phối hợp cung cấp các số liệu, chứng từ cần thiết cho kiểm toán đêm.
Ghi chép các công việc tồn đọng, các yêu cầu – lưu ý của khách vào sổ giao ca để lễ tân ca sáng thực hiện.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí lễ tân
Yêu cầu bắt buộc: Kỹ năng tiếng anh tốt.
Khả năng quan sát, xử lý tình huống tốt, linh hoạt.
Có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao tay nghề.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

KHÁCH SẠN HÔTEL DE SOURIANT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

