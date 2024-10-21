Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT
- Hồ Chí Minh: 438 Võ Văn Tần, Quận 1
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Quản lý không gian làm việc tại Spa đảm bảo tiêu chuẩn.
Trực và trả lời Hotline, gọi nhắc lịch, đặt hẹn, chăm sóc khách hàng.
Đón tiếp khách hàng.
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ/ chính sách ưu đãi cho khách hàng.
Phân công lịch/ giám sát chất lượng dịch vụ kỹ thuật viên Massage.
Cập nhật dữ liệu khách hàng, doanh thu lên phần mềm.
Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, giấy tờ theo yêu cầu phòng ban
Hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên
Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Thái độ: Cầu thị, cầu tiến và trách nhiệm, có tinh thần phục vụ.
Tính cách: Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ
Mối Quan tâm: Dịch vụ, Chăm sóc sức khỏe Thân - Tâm - Trí, Thiền tịnh.
Mong muốn: Tìm kiếm môi trường làm việc tốt, ổn định, gắn bó lâu dài.
Có kinh nghiệm Lễ tân,
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, nhiệt tình trong công việc
Có khả năng chịu áp lực công việc
Ưu tiên có làn da đẹp
Thời gian làm việc: xoay 2 ca (tuần nghỉ 1 ngày)
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.500.000 + % hoa hồng thưởng tổng thu nhập : 10.000.000-30.000.000
Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Được thưởng sinh nhật, lễ tết
Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng
Được hỗ trợ ăn 1 bữa / ca làm việc, đồng phục khi làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
