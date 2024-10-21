Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 438 Võ Văn Tần, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Quản lý không gian làm việc tại Spa đảm bảo tiêu chuẩn. Trực và trả lời Hotline, gọi nhắc lịch, đặt hẹn, chăm sóc khách hàng. Đón tiếp khách hàng. Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ/ chính sách ưu đãi cho khách hàng. Phân công lịch/ giám sát chất lượng dịch vụ kỹ thuật viên Massage. Cập nhật dữ liệu khách hàng, doanh thu lên phần mềm. Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, giấy tờ theo yêu cầu phòng ban Hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu

Quản lý không gian làm việc tại Spa đảm bảo tiêu chuẩn.

Trực và trả lời Hotline, gọi nhắc lịch, đặt hẹn, chăm sóc khách hàng.

Đón tiếp khách hàng.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ/ chính sách ưu đãi cho khách hàng.

Phân công lịch/ giám sát chất lượng dịch vụ kỹ thuật viên Massage.

Cập nhật dữ liệu khách hàng, doanh thu lên phần mềm.

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, giấy tờ theo yêu cầu phòng ban

Hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh cơ bản Thái độ: Cầu thị, cầu tiến và trách nhiệm, có tinh thần phục vụ. Tính cách: Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ Mối Quan tâm: Dịch vụ, Chăm sóc sức khỏe Thân - Tâm - Trí, Thiền tịnh. Mong muốn: Tìm kiếm môi trường làm việc tốt, ổn định, gắn bó lâu dài. Có kinh nghiệm Lễ tân, Thành thạo tin học văn phòng Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, nhiệt tình trong công việc Có khả năng chịu áp lực công việc Ưu tiên có làn da đẹp Thời gian làm việc: xoay 2 ca (tuần nghỉ 1 ngày)

Tuổi từ 25-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên

Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Thái độ: Cầu thị, cầu tiến và trách nhiệm, có tinh thần phục vụ.

Tính cách: Cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ

Mối Quan tâm: Dịch vụ, Chăm sóc sức khỏe Thân - Tâm - Trí, Thiền tịnh.

Mong muốn: Tìm kiếm môi trường làm việc tốt, ổn định, gắn bó lâu dài.

Có kinh nghiệm Lễ tân,

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, nhiệt tình trong công việc

Có khả năng chịu áp lực công việc

Ưu tiên có làn da đẹp

Thời gian làm việc: xoay 2 ca (tuần nghỉ 1 ngày)

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.500.000 + % hoa hồng thưởng tổng thu nhập : 10.000.000-30.000.000 Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc) Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Được thưởng sinh nhật, lễ tết Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng Được hỗ trợ ăn 1 bữa / ca làm việc, đồng phục khi làm việc

Lương cứng 5.500.000 + % hoa hồng thưởng tổng thu nhập : 10.000.000-30.000.000

Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Được thưởng sinh nhật, lễ tết

Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng

Được hỗ trợ ăn 1 bữa / ca làm việc, đồng phục khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SẮC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin