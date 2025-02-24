Tuyển Market Research Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Market Research Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Market Research

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Saigon Pearl, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tối ưu hóa việc thực hiện và theo dõi các hệ thống quy trình kho vận khác nhau để đảm bảo tính kịp thời và chính xác của công việc giao nhận trong kho.
Optimize the execution and tracking of various warehouse process systems to ensure the timeliness and accuracy of warehouse receipt and delivery.
- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chính của quản lý kho, bao gồm tiếp nhận, lưu kho, phân loại và giao hàng để đảm bảo đơn hàng, lên lịch và giao hàng đúng hạn.
Responsible for the main tasks of warehouse management, including receipt, warehousing, sorting and delivery to ensure orders, schedule and ship on time.
- Quản lý vật liệu kho và vật liệu đóng gói, kiểm soát chi phí vật liệu trong phạm vi ngân sách hợp lý.
Manage warehouse materials and packaging materials, and control material costs within a reasonable budget.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Logistics hoặc bằng cấp có liên quan
Bachelor’s degree in Logistic or a related field.
- Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Have 2-year relevant experience

Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Company's Policy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ho Chi Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-market-research-thu-nhap-thuong-luong-tai-ho-chi-minh-job319886
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Jabil Vietnam Company Limited
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Jabil Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Tuyển Market Research Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Egis Pharmaceuticals Private Limited Company ( Hungary)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hitachi Energy Vietnam
Tuyển Market Research Hitachi Energy Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Hitachi Energy Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian Việt Nam
Tuyển Market Research Crossian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Crossian Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH WAVENET VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH WAVENET VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Nepcon Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nepcon Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Hayat Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Hayat Việt Nam
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Sonion Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sonion Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Navigos Search
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Analytix Intelligence Company Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Analytix Intelligence Company Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 13 USD Navigos Search
1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FE CREDIT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD Jabil Vietnam Company Limited
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Market Research Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm