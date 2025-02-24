Tuyển Market Research Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tối ưu hóa việc thực hiện và theo dõi các hệ thống quy trình kho vận khác nhau để đảm bảo tính kịp thời và chính xác của công việc giao nhận trong kho.

Optimize the execution and tracking of various warehouse process systems to ensure the timeliness and accuracy of warehouse receipt and delivery.

- Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chính của quản lý kho, bao gồm tiếp nhận, lưu kho, phân loại và giao hàng để đảm bảo đơn hàng, lên lịch và giao hàng đúng hạn.

Responsible for the main tasks of warehouse management, including receipt, warehousing, sorting and delivery to ensure orders, schedule and ship on time.

- Quản lý vật liệu kho và vật liệu đóng gói, kiểm soát chi phí vật liệu trong phạm vi ngân sách hợp lý.

Manage warehouse materials and packaging materials, and control material costs within a reasonable budget.