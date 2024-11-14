Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 75 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Mức lương
5 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1., Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 75 Triệu

Quản lý các trang social medias & website: bao gồm trang web và nền tảng truyền thông xã hội. Điều này liên quan đến việc phát triển nội dung hấp dẫn, lên lịch đăng bài, trả lời các câu hỏi hoặc nhận xét và theo dõi các đánh giá.
• Sáng tạo nội dung: tạo nội dung SEO và hấp dẫn về mặt hình ảnh, đặc biêt là video để giới thiệu các dịch vụ sản phẩm của doanh nghiệp. Điều này bao gồm viết bài đăng trên kênh truyền thông, bài báo hoặc bản tin liên quan.
• Nghiên cứu thị trường: Cập nhật trend, nghiên cứu sở thích của khách hàng và bối cảnh cạnh tranh trong ngành nghệ thuật & nội thất để ra các chiến lược marketing.
• Thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng để marketing trực tiếp & email marketing.
• Đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề liên quan tới chuyên môn của mình.
• Giám sát và phân tích hiệu quả sau các chiến dịch, theo dõi lưu lượng truy cập trang web, mức độ tương tác trên mạng xã hội và tỷ lệ chuyển đổi. Quản lý và báo cáo tất cả các chiến dịch hàng tuần/tháng cho người quản lý trực tiếp.
• Các công việc khác do Giám đốc bộ phận giao.

Với Mức Lương 5 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành đại học: Marketing/Truyền thông/Báo chí hoặc chuyên ngành liên quan.
• Có 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực liên quan. Quen với môi trường nghệ thuật là một lợi thế.
• Tư duy logic, sáng tạo, có khả năng đưa ra ý tưởng và thực hiện các chiến dịch marketing sáng tạo trên các kênh truyền thông hiện đại.
• Ý thức chủ động với công việc, tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm cao.
• Có tính chính trực cao nhất và cam kết lâu dài.
• Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản bằng tiếng Anh tốt.
• Có laptop. Có khả năng chụp ảnh, quay phim và các phần mềm thiết kế, edit video là một lợi thế.
• Khả năng tổ chức công việc độc lập cũng như làm việc nhóm, khả năng quan sát và xử lý vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc nghệ thuật, thoải mái, sáng tạo, năng động.
- Được tham dự các triển lãm nghệ thuật diễn ra trong khu vực.
- 1 Năm tăng lương cứng 1 lần.
- Có lương thưởng khi đạt KPI.
- Tiếp xúc với dự án nghệ thuật và đối tác lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHUNG ĐẸP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 38A Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

