Tuyển Thợ điện Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Phú Trung (Đối diện bệnh viện Xuyên Á Củ Chi), Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Bảo trì sửa chữa hệ thống điện nhà máy.
Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị.
Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH các ngành nghề liên quan
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện , điện tử.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận CAO
Thời gian làm việc : T2-T7 từ 8h00-17h00, riêng Thứ 7 (8h00-16h).
Hỗ trợ cơm trưa, có xe đưa rước từ TP.HCM - Củ Chi và ngược lại
Du lịch, thưởng lễ tết, thưởng quý.
Đầy đủ chế độ phúc lợi, được xét tăng lương theo năng lực, thưởng lễ, tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Nhãn Mác Nhật Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
